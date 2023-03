Alerta meteorológica por tormentas en 60 localidades argentinas

El SMN recomendó a los habitantes de esas zonas no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo.

Por otro lado, para el sur de Córdoba, norte de La Pampa y centro de la provincia de Buenos Aires rige un aviso amarillo por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas pueden alcanzar hasta 75 kilómetros por hora. El SMN recomendó evitar las actividades al aire libre y asegurar elementos que puedan volarse.

Localidades bajo alerta meteorológica por tormentas

Buenos Aires: Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, Lobería, Necochea, costa de General Pueyrredón, costa de Mar Chiquita, General Alvarado, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, San Cayetano, Tres Arroyos, Bahía Blanca, costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, oeste de Patagones, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra, zona baja de Tornquist, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia.

Alerta por tormenta 9 de marzo

Localidades bajo alerta meteorológica por vientos

Buenos Aires: Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, zona serrana de Lobería y zona serrana de Necochea.

