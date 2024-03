Alerta meteorológica por tormenta y granizo para Buenos Aires y en más de 75 localidades de Argentina

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SMN_Alertas/status/1772924151608602656&partner=&hide_thread=false SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 27 de marzo de 2024 a las 06:41 h

Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/cQqx6Dlmgy — SMN Alertas (@SMN_Alertas) March 27, 2024

Las tormentas podrán estar "acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Además dieron una serie de recomendaciones ante la alerta amarilla por tormentas: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar la actividad al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos o lagunas, estar atento ante la posible caída de granizo.

Alerta meteorológica amarilla por tormenta: las localidades afectadas