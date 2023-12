Alerta meteorológica por tormenta y granizo en 30 localidades de Argentina

También aclararon que no se descartan ráfagas fuertes en forma localizada, y además que se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Tras el temporal que afectó gran parte de Buenos Aires y por el cual fallecieron 13 personas en Bahía Blanca.

Desde el SMN recomiendan: no sacar basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar realizar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de ábroles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos o lagunas para minimizar el riesgo a ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas