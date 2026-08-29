29 de agosto de 2026 Inicio
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Brutal ataque sicario: mataron a un hombre frente a un kiosco de drogas y todo quedó filmado

Ocurrió en González Catán, donde ejecutaron a un vecino en situación de calle y dejaron a otro gravemente herido. Los atacantes efectuaron un total de 14 disparos en pocos segundos.

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El ataque dejó el saldo de un muerto y un herido grave.

El ataque dejó el saldo de un muerto y un herido grave.

Un muerto y un herido en grave estado fue el saldo que dejó un feroz ataque sicario frente a un kiosco de drogas en la zona de González Catán, en el partido de La Matanza, este sábado a la madrugada. Una moto con dos ocupantes frenó de forma imprevista y el acompañante comenzó a dispararles a quemarropa a tres hombres que se encontraban conversando sobre una calle de tierra, en el marco de una sanguinaria disputa territorial narco.

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Los atacantes efectuaron un total de 14 disparos en pocos segundos, de los cuales la Policía Bonaerense logró recuperar diez vainas servidas en la esquina de Apipe y Huemul, en el Barrio El Talita. Como consecuencia de la ráfaga de balas, Nahuel "Carpincho" Contreras, un desocupado de 39 años en situación de calle, falleció en el lugar tras recibir impactos de bala en el tórax.

Por su parte, Hugo Basualdo, de 52 años, sobrevivió al ataque con tres heridas de bala en el tórax, la pierna y el brazo izquierdo, por lo que fue trasladado de urgencia por sus familiares al Hospital Simplemente Evita, en el Km. 32 de la Ruta 3, donde permanece internado y consciente. La tercera persona que participaba de la charla logró escapar corriendo y resultó ilesa.

La investigación del crimen quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza. Fuentes judiciales indicaron que el sobreviviente del ataque aseguró que los disparos se debieron a un conflicto territorial vinculado directamente al narcotráfico. Actualmente, las autoridades analizan las imágenes de una cámara de seguridad particular que captó toda la secuencia y toman declaraciones a los vecinos del barrio para intentar identificar a los sicarios.

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