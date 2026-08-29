Brutal ataque sicario: mataron a un hombre frente a un kiosco de drogas y todo quedó filmado Ocurrió en González Catán, donde ejecutaron a un vecino en situación de calle y dejaron a otro gravemente herido. Los atacantes efectuaron un total de 14 disparos en pocos segundos. Por Agregar C5N en









El ataque dejó el saldo de un muerto y un herido grave.

Un muerto y un herido en grave estado fue el saldo que dejó un feroz ataque sicario frente a un kiosco de drogas en la zona de González Catán, en el partido de La Matanza, este sábado a la madrugada. Una moto con dos ocupantes frenó de forma imprevista y el acompañante comenzó a dispararles a quemarropa a tres hombres que se encontraban conversando sobre una calle de tierra, en el marco de una sanguinaria disputa territorial narco.

Los atacantes efectuaron un total de 14 disparos en pocos segundos, de los cuales la Policía Bonaerense logró recuperar diez vainas servidas en la esquina de Apipe y Huemul, en el Barrio El Talita. Como consecuencia de la ráfaga de balas, Nahuel "Carpincho" Contreras, un desocupado de 39 años en situación de calle, falleció en el lugar tras recibir impactos de bala en el tórax.

Por su parte, Hugo Basualdo, de 52 años, sobrevivió al ataque con tres heridas de bala en el tórax, la pierna y el brazo izquierdo, por lo que fue trasladado de urgencia por sus familiares al Hospital Simplemente Evita, en el Km. 32 de la Ruta 3, donde permanece internado y consciente. La tercera persona que participaba de la charla logró escapar corriendo y resultó ilesa.