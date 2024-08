Alerta en Caballito: dejan carne envenenada en Parque Rivadavia para matar perros

Marcela, habitué del espacio verde para pasear a su mascota, dialogó con Paula Avellaneda en C5N. "Me enteré por unos paseadores que me dijeron que tuviera cuidado, que no lo dejara comer pasto porque habían envenenado. Una señora me dijo que en algún lugar está filmado, que vieron a un hombre con una mochila que envenenaba el sector de atrás de donde venden los libros", explicó.