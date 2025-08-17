17 de agosto de 2025 Inicio
Alerta en Belgrano por mascotas envenenadas: murieron al menos tres perros

Todos los casos se dieron en la zona de Plaza Clay, en Las Cañitas, en el lapso de una semana; otras siete mascotas resultaron intoxicadas, pero sobrevivieron. Los vecinos denuncian que "ya son muchos y no hay una explicación certera".

Uno de los casos reportados se dio en el cruce de Arce y República de Eslovenia.

Al menos tres perros murieron y otras siete mascotas tuvieron que ser atendidas de urgencia tras intoxicarse mientras paseaban por el barrio porteño de Belgrano, todo en el lapso de una semana, y los vecinos piden que se revisen las cámaras de seguridad para determinar si alguien los envenenó adrede.

Todos los casos se detectaron en la zona de Las Cañitas, más precisamente en los alrededores de la Plaza Clay, ubicada sobre la Avenida Dorrego entre Huergo y Báez. Allí, autoridades de la Comuna 14 encontraron un foco de palomas muertas que se suma a los perros y gatos intoxicados.

Uno de los perros fallecidos es Román, quien tenía 4 años y medio y se descompensó tras comer algo que encontró en un árbol en la zona de Arce y República de Eslovenia. "Mi señora sacó a pasear al perro alrededor de las 12 de la noche, como lo hacía habitualmente. Aparentemente él lo que hace es masticar algo que hizo 'crac'", explicó Ulises al móvil de Paula Avellaneda para Argentina en Vivo por C5N.

"Ella lo ve en ese momento, intenta agarrarle la boca y no tenía nada, ya lo había ingerido. Sigue caminando con él, hace una cuadra y media más y de repente a Román empiezan a temblarle las patitas, como si tuviera mucho frío; se cae al piso e inmediatamente le empieza a salir espuma de la boca en grandes cantidades", relató.

Alerta perros envenenados en Las Cañitas
Parte del mensaje que circula en redes sociales y grupos de vecinos.

"Román llega a casa con ella desesperada, ya agonizando, y en un lapso de cuatro o cinco minutos ya había fallecido", contó. El desenlace fue tan rápido que ni siquiera les dio tiempo a comunicarse con una veterinaria de guardia. Al día siguiente, alrededor de las 6 de la mañana, Ulises recibió un mensaje que lo puso en alerta.

Desde una de las veterinarias que habían contactado, les avisaron que "hubo un perrito que le pasó lo mismo" y "palomas que aparecieron muertas". "Hay tres perros muertos, cinco palomas y aproximadamente seis perros con recuperación. Un gatito de una verdulería sufrió lo mismo y por suerte se recuperó", detalló.

Los síntomas de los perros que sobrevivieron fueron similares a los de Román, con la diferencia de que se trataba de animales más grandes o que llegaron a vomitar lo que habían ingerido. "No sabemos a qué se debe, si es una mala manipulación o algo que fue adrede por algún loquito", señaló Ulises.

"Ya son muchos los casos y no hay una explicación certera. Desde la Comuna se comunicaron conmigo y ellos hicieron un microlavado excelente en algunas cuadras para ver si había algún foco de algo. Nosotros necesitamos que la Fiscalía pueda pedir las cámaras al Gobierno de la Ciudad para verlas", reclamó.

Por ahora, los vecinos solo tienen "conjeturas" y no saben con exactitud qué ingirieron las mascotas. "Las ratas acá son habituales y son en cantidad, más desde los Bosques de Palermo. Es posible que hayan tirado veneno para ratas sin medir las consecuencias, pero eso lo dictaminará la Justicia", concluyó.

