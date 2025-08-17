17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La inteligencia artificial reveló cuáles son las cinco frases que más dicen las personas infieles

La IA detectó algunos latiguillos que suelen usar las personas infieles.

Por
La IA detectó cinco frases comunes y típicas de aquellas personas que pueden estar siendo infieles.

La IA detectó cinco frases comunes y típicas de aquellas personas que pueden estar siendo infieles.

La infidelidad es uno de los temas más complejos y recurrentes en las relaciones humanas. Gracias al avance de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de millones de datos de comportamiento, hoy es posible identificar patrones y frases comunes que suelen decir las personas infieles. Este artículo explora cinco frases típicas, basadas en estudios de IA, que podrían ayudarte a detectar señales de una posible infidelidad.

Una pareja confió en la información que le había dado ChatGPT y terminaron perdiendo un vuelo a Puero Rico.
Te puede interesar:

Le preguntó a ChatGPT sobre su vuelo y por su respuesta no pudo viajar: "No confío"

La comunicación verbal suele ser un reflejo de nuestros pensamientos y emociones. Cuando alguien está siendo infiel, su lenguaje puede cambiar sutilmente, revelando inseguridades, evasiones o justificaciones. La IA, mediante el procesamiento del lenguaje natural (PLN), ha detectado patrones que no siempre son evidentes para el oído humano.

Qué frases son las más mencionadas por las personas infieles según la inteligencia artificial

1. “No es lo que parece, confía en mí”

Esta frase busca minimizar la sospecha, intentando que la pareja no profundice en detalles que podrían revelar la verdad. La IA identifica este tipo de negaciones rotundas y evasivas como un mecanismo común para evitar confrontaciones directas.

2. “Estoy estresado/a, por eso actué así”

El estrés se usa frecuentemente como justificación para cambios de comportamiento o actitudes inexplicables. Según modelos de IA, muchas personas infieles recurren a esta excusa para explicar sus ausencias o desconexiones emocionales.

3. “Solo somos amigos, no tienes por qué preocuparte”

Esta frase busca normalizar o minimizar la relación extramarital, especialmente cuando hay alguien más involucrado. El análisis de conversaciones detecta que suele usarse para desactivar las sospechas sin entregar detalles.

4. “Necesito mi espacio, no me controles tanto”

La necesidad de “espacio” o “libertad” es otro recurso para justificar cambios en la rutina o en la disponibilidad emocional y física. La IA reconoce que esta frase puede esconder una necesidad de ocultar actividades que la pareja desconoce.

5. “Nunca te dejaría, eres lo más importante”

Aunque puede parecer una frase de reafirmación, muchas veces es usada para tranquilizar y manipular, creando un sentimiento de culpa o incertidumbre. Los algoritmos de IA la asocian con un intento de mantener el control emocional.

personas infiel

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La inteligencia artificial incorpora filtros para evitar generar contenido especulativo o emocionalmente dañino.

Esto es lo que responde ChatGPT si le preguntás le fecha de tu muerte

Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

La inteligencia artificial reveló que cambiará la forma de tomar mate: ¿cómo será?

La inteligencia artificial generó debate con su rango temporal hipotético para un conflicto global.

Le preguntaron a la IA cuándo podría darse una Tercera Guerra Mundial y aterró a todos con su respuesta

Emigrar sin un plan claro implica riesgos, pero contar con estas habilidades aumenta las posibilidades de acceder a un empleo, adaptarse con mayor rapidez y alcanzar estabilidad.

Con estas habilidades podés conseguir trabajo aún sin título universitario según la inteligencia artificial

Las aplicaciones menos salubles del celular según la Inteligencia Artificial.

¿Están en tu celular? La inteligencia artificial reveló cuáles son las aplicaciones más tóxicas para tu cerebro

Un estudio reveló que la inteligencia artificial todavía comete errores graves al responder sobre temas clave como la política de Estados Unidos.

Le preguntaron a ChatGPT quién es el presidente de Estados Unidos: la respuesta desconcertó a todos

Rating Cero

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.
play

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso
play

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

Lit Killah y Tuli Acosta confirmaron su separación tras 3 años y medio de noviazgo

Lit Killah confirmó su separación de Tuli Acosta, pero dejó la puerta abierta para una reconciliación

“Pobrecita la Prandi, qué horror lo que vivió esta chica”,lamentó Mirtha Legrand
play

El mensaje de Mirtha Legrand para Julieta Prandi tras el juicio contra su exmarido: "La llamé, pero no..."

Ariana Grande tuvo una enorme transformación en su imagen, desde sus comienzos en Nickelodeon.

La impresionante transformación de Ariana Grande: sorpresa por cómo se veía antes

Netflix ofrece dramas históricos de alta calidad, y Los últimos zares se destaca por su fidelidad a los hechos reales y su trama intensa en solo seis capítulos.
play

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y solo es apta para adultos

últimas noticias

Cómo se puede aprovechar las cáscaras de cebollas.

Si tenés cáscaras de cebolla, no las tires: por qué puede fortalecer tu salud

Hace 3 minutos
Cómo fue la batalla entre Vagner y el gran pez.

Fue a pescar, capturó un bagre enorme y se hizo viral: cuánto mide

Hace 3 minutos
Este ejercicio aumenta la probabilidad de llegar a la vejez con mayor autonomía, menos dolor y mejor calidad de vida.

Este ejercicio de fuerza es ideal para hacer después de los 50 años y beneficia la longevidad

Hace 3 minutos
play
Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

Hace 3 minutos
Una pareja confió en la información que le había dado ChatGPT y terminaron perdiendo un vuelo a Puero Rico.

Le preguntó a ChatGPT sobre su vuelo y por su respuesta no pudo viajar: "No confío"

Hace 3 minutos