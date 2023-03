Alerta por alacranes en un colegio de Palermo: fumigaron mientras los alumnos tenían clase

El operativo programada para hoy se lleva a cabo por disposición del Ministerio, “con los chicos en la escuela, sin suspensión de clases, porque dicen que no es nociva para ellos”, sin embargo, desde el Centro de Estudiantes denunciaron que tanto estudiantes y docentes fueron rociados.

A raíz de ello, los estudiantes mantienen una asamblea en la puerta del establecimiento. “Generalmente cuando se hace una fumigación al otro día se suspenden las clases, y no se va hacer, pero algo que nos llama la atención es que no nos sentemos en el piso porque podría ser peligroso cuando recién nos dijeron que no era nocivo”, señalaron Valentina y Francisco, del centro de Estudiantes, en diálogo en C5N.

La presencia del alacrán fue advertida ayer por alumnos de cuarto año de secundario en el zócalo del aula e inmediatamente las autoridades de la escuela notificaron al Ministerio de Educación porteño. Hasta este miércoles a la tarde se habían reportado 4 alacranes, sin embargo, esta mañana se detectó un quinto animal en el tercer piso del establecimiento.

La denuncia por la falta de mantenimiento en la escuela de Palermo

Los padres y madres realizaron un llamado al 147 para hablar con el sector que se encarga del mantenimiento de las escuelas y luego se comunicaron con el Departamento de Prevención y Control de Zoonosis que señaló que “es inaceptable que dicten clases en esta situación, que es realmente muy peligroso y recomendaron no enviar los chicos al colegio y hacer la denuncia correspondiente”.

Además, remarcaron que “hay rejillas bien colocadas y están revisando todo” y agregaron que el “último servicio de control de plagas” se realizó el 4 de marzo pasado”.

Por su parte, Valentina y Francisco, explicaron que hay muchos ventiladores que no funcionan y hasta que “uno del primer piso se cayó”. “Ya se hizo el pedido para que se hiciera el mantenimiento, pero no hubo respuestas. También hay un aire acondicionado, pero no se nota su funcionamiento y las aulas son un horno”, señalaron los estudiantes.