4 de agosto de 2026 Inicio
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Qué dice el parte policial sobre el confuso episodio de Facundo Moyano con su pareja

El exdiputado fue demorado luego de que a la mujer se la viera deambulando sobre Avenida Libertador durante la madrugada del martes. El fiscal de la causa pidió su detención por lesiones leves.

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La comisaría 13 A.

La comisaría 13 A.

El exdiputado Facundo Moyano fue demorado luego de que protagonice un confuso episodio con su pareja, que apareció deambulando sobre la Avenida Libertador durante la madrugada del martes. Con una investigación abierta, se ordenó un peritaje del edificio donde ambos se encontraban y el fiscal de la causa pidió la detención del exlegislador por lesiones leves.

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La información inicial marca que el aviso a las autoridades policiales tuvo lugar tras una serie de llamados al 911, entre los cuales se encontraba una alerta del propio Moyano y reportes de vecinos del edificio, incluyendo al encargado del lugar.

De acuerdo con el relato prestado por el dirigente político ante la Policía de la Ciudad, Diego Gabriele detalló en C5N que ambos se encontraban en el interior de su vivienda cuando, tras el consumo de sustancias estupefacientes, la mujer sufrió un brote psicótico e intentó agredirlo. Al no poder contener la situación, Moyano decidió salir a la calle, siendo perseguido a los pocos metros por su pareja.

El parte policial completo

  • Hecho: INCIDENCIA DE PAREJA EN VIA PUBLICA DONDE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO FACUNDO MOYANO
  • Suceso: 48740951
  • Jurisdicción: Comisaría Vecinal 13A
  • Promotor: DDMP – N3
  • Destinatario: Superintendencia Prevención y Gestión de Emergencias
  • Hora: 05:03
  • Lugar: Av. Del Libertador 5414, CABA

Reseña Ingresa llamado al complejo 911CABA indicando llamante que una persona sufriendo un ataque y otro llamado indicando un femenino desnuda corriendo. Posteriormente arriba personal policial de jurisdicción y entrevista al encargado del edificio quien manifiesta que una pareja salió corriendo hacia la vía pública, personal policial logra interceptarlos en Virrey Vertiz y Sucre. Ambos se encontrarían bajo efectos de estupefacientes. El femenino al momento no aporta datos y el masculino es Facundo MOYANO, hijo del sindicalista Hugo. Se ordeno al personal implantar un perímetro extenso y alejar curiosos. El OP se desplaza al lugar.

Noticia en desarrollo.-

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