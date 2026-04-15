Alarma por una ola de amenazas de tiroteos en colegios: investigan un desafío viral

"Los vamos a matar", "Mañana tiroteo" y "Esto va a ser una morgue" son algunos de los mensajes que aparecieron en diferentes instituciones educativas. Se registraron casos en CABA y en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Córdoba.

Sospechan sobre un vínculo entre estas acciones y un reto viral de la plataforma TikTok.

Una serie de amenazas sobre posibles tiroteos en colegios de la Ciudad de Buenos Aires y de diversas provincias encendió las alertas en la comunidad educativa. Los mensajes anónimos forzaron un despliegue de dispositivos de seguridad y la implementación de medidas preventivas oficiales para resguardar a los alumnos y al personal docente.

En el colegio Carlos Pellegrini, las autoridades detectaron un grafiti con el texto: "Viernes 16 (sic). Los vamos a matar. Tiroteo. CECAP. En serio".

Frente a este episodio, la conducción de la escuela emitió un comunicado oficial y señaló que "estas manifestaciones no solo infringen nuestros reglamentos, sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución".

El texto del Pellegrini sumó que los mensajes fueron removidos y ratificó la necesidad de fortalecer talleres sobre convivencia escolar. "Nuestros equipos docentes se encuentran a disposición para responder a sus inquietudes y trabajar juntos en la construcción de un espacio escolar seguro y respetuoso", amplió la institución en su misiva.

Un hecho similar ocurrió en el Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, en Liniers, tras la aparición de una inscripción en el baño: "Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue". Los directivos denunciaron el caso a la Policía, entregaron la puerta para peritajes y suspendieron las clases de manera temporal hasta controlar la situación con equipos técnicos.

amenaza tiroteo

Las autoridades despliegan operativos en múltiples distritos

Desde el Ministerio de Educación porteño intensificaron la supervisión interna en las escuelas. Sus voceros explicaron que "las familias están informadas sobre la situación y se les solicitó que puedan conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia de comunicar de manera inmediata a los adultos en casa y/o en el colegio cualquier situación, información o comentario que pudiera vincularse".

El pánico se replicó con características idénticas en instituciones de Tucumán y Mendoza. A su vez, en la Escuela N°26 de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, los directivos descubrieron una advertencia escrita en una pared que dictaba: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga".

Efectivos de la Policía de Córdoba registraron pintadas de la misma índole en establecimientos de la capital y del interior de esa provincia. Las fuerzas de seguridad sospechan sobre un vínculo entre estas acciones y un reto viral de la plataforma TikTok, aunque mantienen las investigaciones bajo estricta reserva por la edad de los involucrados.