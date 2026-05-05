5 de mayo de 2026 Inicio
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Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratis: qué incluye cada tarifa

La aerolínea de bandera modificó las condiciones de sus opciones más económicas en rutas domésticas y ahora cobra el equipaje de mano como servicio aparte.

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Qué ofrece cada categoría de Aerolínas Argentinas y cuánto cuesta agregar una valija al momento de reservar.

Qué ofrece cada categoría de Aerolínas Argentinas y cuánto cuesta agregar una valija al momento de reservar.

Aerolíneas Argentinas realizó esta semana un nuevo ajuste en su política de equipaje para vuelos domésticos. En esta ocasión, la tarifa Base, hasta ahora una de las opciones que permitía llevar un carry on de hasta 8 kilos en cabina sin cargo adicional, dejó de incluir ese beneficio. El cambio se suma a una tendencia que la aerolínea de bandera viene adoptando en los últimos años, alineando sus categorías tarifarias al modelo que aplican las líneas de bajo costo en el mercado local.

Quienes planifiquen viajes domésticos y necesiten llevar más equipaje deberán contemplar este nuevo costo.
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La estrategia de segmentar servicios, en la que cada pasajero paga únicamente por lo que elige usar, es una práctica instalada en las aerolíneas low cost desde hace tiempo y que las compañías tradicionales fueron incorporando de manera progresiva. En el caso de Aerolíneas, este proceso viene desde 2024, cuando la tarifa Promo perdió el carry on y la Base dejó de incluir equipaje despachado en bodega. Ahora, con la modificación de esta semana, la Base también quedó sin equipaje de mano en cabina.

Desde la empresa justificaron el cambio con un argumento de competitividad. "Las líneas aéreas de bajo costo separan la tarifa del vuelo del costo del equipaje. De esta manera, es posible competir con una tarifa acorde o igualada en condiciones", explicaron, y destacaron que es especialmente útil para el segmento corporativo. El ajuste rige únicamente para nuevas compras realizadas a partir del lunes 3 de mayo, por lo que quienes ya tengan sus pasajes adquiridos mantendrán las condiciones originales de su boleto.

Carry on

Qué incluye cada tarifa de Aerolíneas Argentinas

Las dos categorías más económicas, Promo y Base, quedaron reducidas al mismo nivel de franquicia, por lo que únicamente permiten llevar un artículo personal de hasta 3 kilos (mochila pequeña, cartera o bolso) que debe colocarse debajo del asiento delantero. Ninguna de las dos incluye carry on ni equipaje despachado en bodega. Quienes necesiten sumar equipaje deberán abonarlo como servicio adicional, a un valor de $42.350 por tramo para valijas despachadas de hasta 15 kilos.

A partir de la categoría Plus, el panorama cambia, ya que esta tarifa ya incorpora carry on de 8 kilos más equipaje despachado de 15 kilos dentro del precio. Las opciones Flex y las variantes de Premium Economy ofrecen condiciones aún más amplias, con mayor flexibilidad en cambios y cancelaciones. Para tener una referencia de las diferencias de precio entre categorías, una simulación de un vuelo de Buenos Aires a Córdoba para junio arroja los siguientes valores: Promo $67.373, Base $88.933, Plus $117.061, Flex $136.776, Promo Premium Economy $150.860 y Premium Economy $621.617.

Aerolíneas Argentinas
Desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre, Aerolíneas Argentinas lanza su Aerolíneas Friday.

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A la hora de elegir, se recomienda hacer el cálculo entre comprar la tarifa más baja y abonar el equipaje por separado, o directamente definirse por la Plus, que ya lo incluye todo. Dependiendo del tramo y la disponibilidad, la diferencia entre ambas opciones puede ser menor de lo que parece a primera vista.

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