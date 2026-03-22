22 de marzo de 2026 Inicio
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Advierten que la crisis ya afecta a las ONG: "Este año las donaciones bajaron muchísimo"

Mónica De Russis, directora ejecutiva de Amigos en el Camino, dialogó con C5N y explicó la difícil situación que atraviesa la asociación ante la fuerte caída en los aportes de la sociedad. “Se nos está haciendo muy difícil. La gente nos pide comida y no podemos ayudar a todos”, advirtió.

Paz Cignetti
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Paz Cignetti
Desde las ONG advierten que la cantidad de personas en situación de calle aumentó de manera notable.
Desde las ONG advierten que la cantidad de personas en situación de calle aumentó de manera notable.

Amigos en el Camino es una asociación civil que asiste a personas en situación de calle. Nació en 2011 y lleva más de 15 años de trabajo social. A lo largo del tiempo, la organización creció y hoy cuenta con alrededor de 200 voluntarios que colaboran en distintas áreas para dar respuesta a quienes más lo necesitan, pero su situación es crítica por la baja de donaciones que sufrieron en los últimos dos años.

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En el marco de la crisis económica transversal a nivel nacional, Mónica De Russis, directora ejecutiva de Amigos, señaló que la situación actual es “angustiante” y que hace mucho tiempo no enfrentaban un escenario similar. “La gente nos pide comida desde CABA, el Conurbano y también desde otras provincias como Misiones, Chaco o Santiago del Estero. La verdad es que se nos paraliza el corazón”, expresó en diálogo con C5N.

“Es constante el llamado de personas que dicen: ‘Soy jubilado, no me alcanza para los medicamentos’. Hacía mucho tiempo que no vivíamos un nivel de necesidad y pedidos como este. Nosotros hacemos lo que podemos, pero no podemos con todos. Nos genera muchísima angustia”, relató.

En ese sentido, la directora remarcó que la cantidad de personas en situación de calle aumentó de manera notable. “A pesar de lo que indican los números oficiales, en la calle se ve otra realidad. Es una locura. Nosotros asistimos a unas 1.200 personas por semana y aun así no alcanza”, afirmó.

Ser voluntario, un desafío en contexto de crisis

El impacto de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del desempleo también repercute en el trabajo solidario. La caída de donaciones se combina con una mayor demanda de ayuda, lo que vuelve aún más complejo el funcionamiento de la organización. Es por esto que la labor de los voluntarios resulta clave, aunque implica un fuerte compromiso físico, psíquico y emocional.

“El trabajo no es fácil. Requiere mucho compromiso, pero por suerte quienes se suman a nuestros programas lo hacen con mucha vocación y responsabilidad”, destacó De Russis.

Cómo ser voluntario

Quienes deseen sumarse deben completar un formulario, tener una entrevista virtual y, luego, podrán integrarse a alguno de los programas de la organización.

Actualmente, existen distintas formas de colaborar:

  • Recorridas nocturnas: se realizan de domingo a viernes. Los voluntarios recorren varios kilómetros para asistir a personas en situación de calle con comida, ropa y productos de higiene.
  • Oficina de trabajo social: acompañamiento para que las personas accedan a sus derechos mediante asesoramiento y articulación con otras instituciones.
  • Merienda de los sueños: encuentros mensuales destinados a madres con hijos, con talleres, actividades recreativas y apoyo social.
  • Acompañar: asistencia a personas que deben realizarse estudios médicos o se encuentran internadas sin contención familiar.
  • Sacate: programa de inserción laboral. “Los ayudamos a conseguir trabajos sencillos para que puedan recuperar el hábito y la responsabilidad laboral”, explicó.

Qué se puede donar y dónde

La organización cuenta con una oficina en Ecuador 462, donde se reciben donaciones de todo tipo: alimentos, ropa, mantas, muebles, electrodomésticos y dinero.

“Tenemos toda la documentación necesaria para recibir donaciones económicas. Estamos constituidos como asociación civil”, aclaró De Russis, y remarcó que toda ayuda es bienvenida. “Para programas específicos también se aceptan donaciones de celulares, mochilas y bicicletas, destinadas a personas que están en proceso de reinserción laboral”, agregó.

Por último, la directora recordó que quienes no puedan acercarse pueden contactarse a través de las redes sociales de la ONG. “Contamos con voluntarios y empresas que nos ayudan con el traslado de donaciones”, concluyó.Y, aprovechó a recordar a la sociedad que “ayudar con lo menos que tengan, también es ayudar”.

Redes: Ig:@Amigosenelcamino

Facebook: AmigosEnelCamino.Página

Whatsapp: 1139102998

Dirección: Ecuador 462 de 17 a 21 hs

Alias para donar: Donar.amigos.mp

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