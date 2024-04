Abusos en Vélez: se filtraron nuevos videos que podrían complicar a los jugadores

"Las cámaras del hotel registraron todos los movimientos en torno a la denunciante y a quienes fueron denunciados. Pero este registro resulta clave porque muestra la actitud de estos dos jugadores de Vélez que tras, según la denuncia, abusar sexualmente de la víctima de forma grupal", informó el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa La Mañana.

Jugadores de Velez Osorio, Cufré, Florentín La Justicia investiga a los jugadores de Vélez por cometer presunto abuso sexual en un hotel en Tucumán.

Para luego remarcar que esas imágenes "resultan clave para la investigación porque muestran el nivel de tranquilidad, la naturalidad y probablemente la conversación en la cual daban detalles de lo que había sucedido".

En el resto de las imágenes dadas a conocer sobre la causa puede verse el arribo de la víctima a las 0:40 de la madrugada a la habitación del hotel y casi cinco horas mas tarde se la ve salir colocando en su mochila camisetas que dijo llevarse.

Sebastián Sosa quedó en libertad y regresó a Buenos Aires: “Soy inocente”

Luego de permanecer 9 días detenidos en Tucumán y abonar la fianza, Sebastián Sosa quedó en libertad, tras haber sido denunciado por abuso sexual junto a sus compañeros de Vélez Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín.

El uruguayo era quien, tras la audiencia de imputaciones, podía salir en libertad bajo fianza: finalmente la jueza Eliana Gómez Moreira aceptó el pago de la caución de $50 millones y ya partió rumbo a Buenos Aires.

Pese a poder marcharse a su domicilio, ahora Sosa, que es imputado como partícipe secundario en la denuncia por abuso sexual contra futbolistas del plantel, deberá presentarse cada 15 días en Tucumán y tendrá la prohibición para salir del país por 90 días hasta ser juzgado. Además, tampoco podrá acercarse a menos de 400 metros de la denunciante y sus familiares.

Tras quedar en libertad, el arquero enfrentó los medios de comunicación y aseguró ser inocente. “No tengo nada que decir, solo que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto”, afirmó.

Filtraron las declaraciones de los jugadores de Vélez: qué dijeron sobre la denuncia por abuso sexual

José Florentín

En su declaración, sostuvo que la reunión se dio por la noche tras la cena con el plantel después del partido contra Atlético Tucumán por la Copa de la Liga y que la periodista de 24 años llegó al cuarto con una botella de Fernet y otra de gaseosa dentro de una mochila.

“Mientras estábamos tomando, ella se levantó para ir al baño porque se quería bañar”, relató asegurando que se miraron sorprendidos. “Entonces fue al baño a ducharse y salió con un corpiño. La tenía de frente, vino y se sentó en la cama que estaba al lado mío”, detalló e indicó que la comunicadora le pidió que le hiciera masajes porque tuvo “un día duro y estaba muy contracturada”.

En ese momento, comenzaron a besarse, acariciarse y que “uno de los chicos apagó la tele y ahí nos quedamos a oscuras, solo había música”, según difundió TN. “Me tocaba y yo la tocaba por debajo de la ropa, luego se quita el short y nos acostamos en la cama. En un momento me dice que me ponga el preservativo, a lo que yo le dije que no tenía. Entonces me pidió que le pase la mochila porque ella tenía. Sacó una cajita oscura, me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones”, relató.

“No fue tan largo porque yo acabé muy rápido, tengo ese problema. Me fui para el baño y me quedé un largo tiempo, porque me estaba limpiando. Tenía un poco de vergüenza de lo que pasó. En voz baja le pedí perdón por haber terminado muy rápido y ella burlándose se rio un poco de la ocasión”, aseguró.

Brian Cufré

El defensor contó que tras la cena con el plantel no se podía dormir y que el arquero Sebastián Sosa le dijo que iba a invitar a una amiga. “Cuando entra a la habitación se choca con Seba, que salía del baño. Estaba con una mochila, la apoya abajo del televisor y saca un Fernet con Coca-Cola”, señaló coincidiendo con el relato de su compañero.

“La pasamos superbién, hablamos de un montón de temas en un tiempo larguísimo. Se la veía súper distendida, charlaba mucho, se reía, todo súper bien. La verdad que nada raro. Seguimos charlando hasta que dice que se quiere ir a bañar. Ahí es cuando nosotros nos miramos como diciendo ´qué raro´. Seba ya sabía porque ella le había dicho que se quería bañar, pero nosotros no sabíamos”, agregó.

Cuando la tucumana salió de ducharse, estaba sin corpiño y según sostuvo Cufré se fue directamente a acostar a la cama de Osorio, y al lado estaba Florentín. “En un momento, Florentín empieza a hacerle masajes a ella. Cuando la empieza a masajear, no se escucha nada, estaban lo más bien. Nosotros con Osorio jugando al Free Fair en el celular”, remarcó.

Al escuchar que ambos estaban charlando y luego que se dan un beso, apagaron la televisión, que era la luz que estaba prendida, pero la música seguía de fondo bajita porque ya era tarde. “En un momento veo que ella le pasa a Florentín una mochila que había traído y saca algo, pero no veo bien qué es. Dejó la mochila al costado del sofá, empiezan a tener relaciones y se la escuchaba gemir. Nunca se escuchó un ´no´, nunca se escuchó un ´pará´, nunca se escuchó nada. Tengo dos hijas chiquititas y si hubiera escuchado algo hubiera intervenido”, manifestó ante la Justicia.

Cufré indicó que Florentín le dijo a la joven que era hora de irse a dormir porque en un rato se tenían que levantar y ella preguntó si alguno tenía plata en efectivo para el Uber porque no tenía. “Ahí saco y le doy $7000 u $8000, más no porque no tenía más, y le dejo la plata en la mesita de luz”, subrayó.