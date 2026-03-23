24 de marzo de 2026 Inicio
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Una multitud marchará hacia la Plaza de Mayo por los 50 años del golpe

Organismos de derechos humanos, centrales obreras y agrupaciones políticas confluirán este martes frente a la Casa Rosada con un doble objetivo: conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado y rechazar las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Se espera que a las 16.30 sea el acto central. Habrá movilizaciones en todo el país.

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Cientos de miles de personas marcharán bajo la consigna Que digan dónde están.

Cientos de miles de personas marcharán bajo la consigna "Que digan dónde están".

A 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar, cientos de miles de personas marcharán este martes hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna "Que digan dónde están". La jornada de memoria reunirá a distintos espacios con un doble objetivo: recordar a los desaparecidos y rechazar las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

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Como cada 24 de Marzo, la Ciudad de Buenos Aires será el epicentro de las actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y a la Justicia, aunque se esperan masivas movilizaciones en las ciudades más importantes del país.

Los organismos históricos, conformados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, HIJOS, APDH y CELS, entre otros, concentrarán a las 14 en la intersección de Tacuarí y Avenida de Mayo. Desde allí, las columnas marcharán bajo la premisa "A 50 años del golpe genocida. El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están" y exhibirán imágenes de las víctimas.

Embed - H.I.J.O.S. Capital on Instagram: "A 50 años del golpe genocida, vení a marchar a Plaza de Mayo con nuestras banderas Concentramos en Tacuarí y Av. De Mayo. Como cada año, unimos las banderas con entre @abuelasdifusion, @nietescaba e @h.i.j.o.s._capital, junto al conjunto de organismos de derechos humanos, y esta vez también con estudiantes secundarios de @ceb_capital Porque tenemos Memoria y es colectiva Porque luchamos por Justicia y es para todo el pueblo Porque buscamos la Verdad y exigimos saber DÓNDE ESTÁN #50AñosDelGolpeGenocida #Son30Mil"
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Por su parte, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Correpi y SerPaJ, entre otros, convocó a las 14 en Diagonal Norte y Florida con el lema “Son 30.000. Fue Genocidio. Ayer contra la dictadura, hoy contra Milei y sus cómplices. Organizarnos para resistir, rebelarnos para vencer”.

A esta demostración de unidad se sumó la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. "A 50 años del Golpe cívico-militar, marchamos. Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia. La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30.000 compañeros detenidos-desparecidos. Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central.

La Cámpora convocó a las 7 de la mañana para partir, como cada año, desde la ex ESMA (Avenida del Libertador y Besares), pasará por San José 1111, donde se encuentra detenida la expresidenta Cristina Kirchner, y luego continuará con rumbo a la Plaza de Mayo.

El acto central comenzará a las 16.30 frente a una Casa Rosada que estará completamente vallada. Allí, Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel leerán un documento conjunto y brindarán un reconocimiento a diversos referentes sociales, para establecer un paralelismo entre el plan económico de 1976 y las medidas vigentes.

Las provincias impulsan masivas movilizaciones federales

La conmemoración se replica en todo el territorio nacional con epicentros de gran convocatoria. En Córdoba, la manifestación iniciará a las 16 en Colón y Cañada con una carga emotiva particular, tras la reciente confirmación judicial sobre la identidad de 11 víctimas del ex centro clandestino La Perla.

En Rosario, los manifestantes parten a las 15 desde la Plaza San Martín y se dirigen hacia el Parque Nacional a la Bandera bajo el lema "50 años contra la entrega y represión de hoy". A su vez, Mendoza pauta su concentración principal a las 18 en la intersección de San Martín y Garibaldi para finalizar frente a la Casa de Gobierno.

El mapa de las protestas abarca desde el norte hasta la ciudad más austral del país. Mientras San Miguel de Tucumán organiza un acto vespertino en la Plaza Independencia, Ushuaia reúne a sus vecinos a las 17.30 en Avenida Espora y San Martín para exigir memoria, verdad y justicia en el extremo sur.

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