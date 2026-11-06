El papa León XIV en Argentina: cómo es la camiseta especial que presentó San Lorenzo con guiño a Francisco De cara a su partido de este viernes ante Platense por la fecha 16 del Torneo Clausura, el Ciclón preparó una indumentaria particular que homenajea a los dos sumos pontífices: el actual y su predecesor, reconocido hincha del club. Por Agregar C5N en









La camiseta de San Lorenzo por la visita de León XIV también recuerda a Francisco.

La visita del Papa León XIV tiene repercusiones en todos los ámbitos, y entre muchas instituciones, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro decidió homenajear al líder de la Iglesia Católica cuando el equipo salga a la cancha ante Platense. El ciclón recibe a las 19.15 a Platense por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura.

El equipo del Rubén Insúa lucirá una camiseta con un parche especial en conmemoración de la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina: celebra la próxima llegada del Sumo Pontífice, y conmemora el legado del Papa Francisco, fallecido en 2025, quien fuera además el hincha y socio más célebre de la institución de Boedo.

El fanatismo de Jorge Bergoglio por San Lorenzo nació en su infancia, ya que su amor por el club azul y grana nació en 1946 cuando tenía 9 años, acompañado por su padre Mario en el viejo Gasómetro de Avenida La Plata. Francisco estaba registrado con el carnet de socio N° 88.235 y su padre jugaba al básquetbol en las instalaciones del club.