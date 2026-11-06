6 de noviembre de 2026 Inicio
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El papa León XIV en Argentina: cómo es la camiseta especial que presentó San Lorenzo con guiño a Francisco

De cara a su partido de este viernes ante Platense por la fecha 16 del Torneo Clausura, el Ciclón preparó una indumentaria particular que homenajea a los dos sumos pontífices: el actual y su predecesor, reconocido hincha del club.

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La camiseta de San Lorenzo por la visita de León XIV también recuerda a Francisco.

La camiseta de San Lorenzo por la visita de León XIV también recuerda a Francisco.

La visita del Papa León XIV tiene repercusiones en todos los ámbitos, y entre muchas instituciones, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro decidió homenajear al líder de la Iglesia Católica cuando el equipo salga a la cancha ante Platense. El ciclón recibe a las 19.15 a Platense por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura.

La herramienta digital funciona sin señal de celular y orienta a los peregrinos ante la llegada del Papa a Luján.
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El equipo del Rubén Insúa lucirá una camiseta con un parche especial en conmemoración de la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina: celebra la próxima llegada del Sumo Pontífice, y conmemora el legado del Papa Francisco, fallecido en 2025, quien fuera además el hincha y socio más célebre de la institución de Boedo.

El fanatismo de Jorge Bergoglio por San Lorenzo nació en su infancia, ya que su amor por el club azul y grana nació en 1946 cuando tenía 9 años, acompañado por su padre Mario en el viejo Gasómetro de Avenida La Plata. Francisco estaba registrado con el carnet de socio N° 88.235 y su padre jugaba al básquetbol en las instalaciones del club.

El Azulgrana mantiene vivo el recuerdo del papa argentino en la Ciudad Deportiva, donde hay una capilla, fotos y una estatua con los colores característicos, y ahora sumará un tributo más a su indumentaria, como el uso de parches especiales que conmemoran su figura y su vínculo con la institución.

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