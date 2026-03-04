Conmoción en Merlo: los vecinos encontraron a un bebé recién nacido en una bolsa de residuos El bebé de apenas horas de vida fue abandonado en una vereda y adentro de una bolsa frente a un jardín maternal. Está fuera de peligro y fue trasladado a un hospital de la zona. Por + Seguir en







Una adolescente creyó que era un perro, pero al acercarse descubrió que se trataba de un bebé.

ConEl barrio Rivadavia del partido bonaerense de Merlo se encuentra conmocionado por el hallazgo de un bebé recién nacido que fue abandonado adentro de una bolsa y frente a un jardín maternal. El niño tenía el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre en su cuerpo. Se encuentra fuera de peligro y fue trasladado a un sanatorio de la zona.

El hecho generó indignación en toda la comunidad y despertó la solidaridad de los vecinos que pidieron al municipio revisar las cámaras de seguridad para identificar a quién lo abandonó. El bebé de apenas horas de vida estaba adentro de una bolsa plateada sobre la calle Juan XXIII del barrio Rivadavia y fue encontrado por una adolescente, integrante de la comisión de la sociedad de fomento de la zona. En un primer momento, creyó que se trataba de un cachorro, pero al acercarse descubrió que era un bebé recién nacido.

bebé abandonado en Merlo Los vecinos alertaron de inmediato a la Sociedad de Fomento y a la Policía, que llegaron pocos minutos después junto a una ambulancia. El recién nacido fue trasladado al Sanatorio San Juan Evangelista, ubicado en la calle Eva Perón al 4000. Desde la comunidad señalaron que las autoridades darán intervención al área de Niñez para definir los pasos a seguir y determinar si el bebé será derivado a una casa de resguardo u otra institución.

A su vez, los vecinos comenzaron a revisar cámaras de seguridad de la zona. Según informaron, recibieron datos sobre una mujer delgada que habría sido vista entre las 10.30 y las 10.40 con una bolsa similar a la que contenía al bebé, en esa misma esquina. El hallazgo del bebé fue alrededor de las 11:20 y se pudo determinar que el parto había ocurrido hacía pocas horas.

La investigación Desde que se conoció la noticia, los vecinos del Barrio Rivadavia se ofrecieron a colaborar con la justicia. La principal preocupación, además de garantizar el bienestar del recién nacido, es identificar a la persona que lo abandonó en la vía pública. Por ello, se lanzó una campaña masiva en redes sociales para que quienes residan sobre la calle Juan XXIII y zonas cercanas revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad.