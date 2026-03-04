4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Conmoción en Merlo: los vecinos encontraron a un bebé recién nacido en una bolsa de residuos

El bebé de apenas horas de vida fue abandonado en una vereda y adentro de una bolsa frente a un jardín maternal. Está fuera de peligro y fue trasladado a un hospital de la zona.

Por
Una adolescente creyó que era un perro

Una adolescente creyó que era un perro, pero al acercarse descubrió que se trataba de un bebé.

ConEl barrio Rivadavia del partido bonaerense de Merlo se encuentra conmocionado por el hallazgo de un bebé recién nacido que fue abandonado adentro de una bolsa y frente a un jardín maternal. El niño tenía el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre en su cuerpo. Se encuentra fuera de peligro y fue trasladado a un sanatorio de la zona.

Cómo cambia la licencia de conducir según la provincia.
Te puede interesar:

A qué edad se puede obtener la licencia de conducir según cada provincia argentina

El hecho generó indignación en toda la comunidad y despertó la solidaridad de los vecinos que pidieron al municipio revisar las cámaras de seguridad para identificar a quién lo abandonó. El bebé de apenas horas de vida estaba adentro de una bolsa plateada sobre la calle Juan XXIII del barrio Rivadavia y fue encontrado por una adolescente, integrante de la comisión de la sociedad de fomento de la zona. En un primer momento, creyó que se trataba de un cachorro, pero al acercarse descubrió que era un bebé recién nacido.

bebé abandonado en Merlo

Los vecinos alertaron de inmediato a la Sociedad de Fomento y a la Policía, que llegaron pocos minutos después junto a una ambulancia. El recién nacido fue trasladado al Sanatorio San Juan Evangelista, ubicado en la calle Eva Perón al 4000. Desde la comunidad señalaron que las autoridades darán intervención al área de Niñez para definir los pasos a seguir y determinar si el bebé será derivado a una casa de resguardo u otra institución.

A su vez, los vecinos comenzaron a revisar cámaras de seguridad de la zona. Según informaron, recibieron datos sobre una mujer delgada que habría sido vista entre las 10.30 y las 10.40 con una bolsa similar a la que contenía al bebé, en esa misma esquina. El hallazgo del bebé fue alrededor de las 11:20 y se pudo determinar que el parto había ocurrido hacía pocas horas.

Embed

La investigación

Desde que se conoció la noticia, los vecinos del Barrio Rivadavia se ofrecieron a colaborar con la justicia. La principal preocupación, además de garantizar el bienestar del recién nacido, es identificar a la persona que lo abandonó en la vía pública. Por ello, se lanzó una campaña masiva en redes sociales para que quienes residan sobre la calle Juan XXIII y zonas cercanas revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad.

Los investigadores están buscando identificar si la persona se desplazaba a pie o en algún vehículo, y en qué horario exacto se produjo el abandono del bebé en ese sector del Barrio Rivadavia. Cualquier información, por mínima que sea, puede ser crucial para la causa que ya tramita en la fiscalía de turno de Morón.

Noticias relacionadas

La anécdota que contó en TikTok la argentina que se fue a vivir a Alemania

Trabajar allá es un caos: una argentina reveló cómo es el empleo en Alemania y dejó sin palabras a todos

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó al pricinpal acusado por el asesinato de la niña de 7 años. 

Juicio por el crimen de Kim Gómez: declararon culpable a uno de los adolescentes

El caso que pasó de un cuadro menor a ser una historia clínica grave.

Tenía mucho dolor de espalda, el diagnóstico fue erróneo y cuando fue al médico sorprendió a todos: qué era

play

Trabajadores de Fate fueron reprimidos frente a la Secretaría de Trabajo

La abogada María Belén Russo Cornara será la nuevadefensa de la familia de Loan Peña

La familia de Loan Peña cambió de defensa y apuntó contra Fernando Burlando: "Hizo mucho show"

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

Rating Cero

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

A lo largo de su carrera, logró hacerse un lugar como una de las voces femeninas más representativas del rock nacional.

Qué fue de la vida de María Rosa Yorio, ex esposa de Charly García y madre de su único hijo

El actor respaldó a su colega enjuiciada por malversación de fondos públicos.

"Es doloroso verla": la lapidaria frase de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

últimas noticias

Conocé todo sobre los shows  en Buenos Aires más solicitados

Qué recitales están confirmados en Buenos Aires para el 2026 y son perfectos para ver

Hace 9 minutos
play
La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Hace 10 minutos
Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

Hace 11 minutos
play
El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

Hace 13 minutos
Carne hecha en la airfyer: se puede. 

Los mejores trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

Hace 14 minutos