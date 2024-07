A puro canto: cuál es la tradición que realiza la realeza de Dinamarca para conectarse con el pueblo

Captura de pantalla 2024-07-25 a la(s) 20.59.04.png La reina Mary en el medio de los festejos y cerca de la gente.

Cuál es la tradición que realiza la realeza danesa para compartir con el pueblo

La reina Mary eligió una serie de canciones para el acto de bienvenida al verano 2024 entre los que se destacan: 'There is a lovely country', Love for the fatherland', Strange evening air', 'Bright nights' y 'I was born in Denmark'.

Captura de pantalla 2024-07-25 a la(s) 20.59.26.png Los daneses entonan las frases de las canciones elegidas por la Reina.

Además, la monarca dio un discurso durante los festejos y manifestó: "El tesoro de la canción danesa es una joya de la corona en nuestro patrimonio cultural. Hay algo excepcionalmente maravilloso en cantar juntos porque nos sentimos conectados el uno con el otro cuando lo hacemos".

Por último, concluye: "Ya sea en la escuela, en la iglesia, en la fiesta o en un maratón como hoy. Por lo tanto, también esperaba cantar con ustedes aquí en Vartov".