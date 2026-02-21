21 de febrero de 2026 Inicio
Cuándo prescriben las multas de tránsito y qué debés mirar para evitar el pago

Los plazos varían según jurisdicción y tipo de falta. Revisar antecedentes es fundamental antes de abonar.

Por
Comprender estos plazos y mecanismos permite regularizar la situación administrativa sin afrontar pagos innecesarios.

Comprender estos plazos y mecanismos permite regularizar la situación administrativa sin afrontar pagos innecesarios.

  • Las infracciones viales tienen un plazo legal tras el cual dejan de ser exigibles, aunque no ocurre de manera automática.
  • La normativa nacional fija criterios generales, pero cada jurisdicción aplica tiempos y procedimientos propios.
  • Existen herramientas oficiales para consultar antecedentes y verificar si una sanción sigue vigente.
  • Determinadas situaciones pueden interrumpir el plazo y hacer que una falta vuelva a ser reclamable.

Las multas de tránsito en nuestro país no tienen validez indefinida. Con el paso del tiempo, la legislación contempla que esas sanciones pierdan vigencia, lo que significa que el Estado deja de tener la facultad de exigir su pago.

El marco regulatorio está dado por la Ley Nacional de Tránsito, que establece pautas generales sobre los plazos de caducidad. Sin embargo, cada provincia y jurisdicción local cuenta con autonomía para aplicar criterios propios en cuanto a tiempos, modalidades de consulta y procedimientos administrativos.

Es importante conocer cómo verificar las infracciones registradas y entender cuándo prescriben permite ordenar la situación legal del conductor y evitar abonar montos que ya no corresponden.

Multas San Isidro

Cómo ver las multas de tránsito y qué significa que prescriban

Antes de analizar si una sanción perdió vigencia, es fundamental confirmar la existencia de infracciones asociadas a la persona o al vehículo. A nivel nacional, esta verificación puede realizarse mediante el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que reúne información proveniente de distintas jurisdicciones del país.

La consulta se hace de manera online, sin costo, utilizando el número de DNI del titular en el sitio oficial de seguridad vial. En ese lugar también es posible revisar el formato del acta única de infracción, identificar los juzgados adheridos y conocer las entidades habilitadas para efectuar pagos.

Cuando una multa prescribe, significa que el Estado pierde la posibilidad legal de reclamarla debido al transcurso del tiempo. En términos generales, la normativa establece dos plazos principales: las faltas leves caducan a los dos años, mientras que las graves lo hacen a los cinco años. Aun así, cada provincia puede adaptar estos períodos dentro del marco legal vigente.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el plazo se extendió a cinco años desde 2017, alineándose con el criterio aplicado a infracciones de mayor gravedad. En la provincia de Buenos Aires se mantiene el esquema de dos años para faltas leves y cinco para las graves. Córdoba fija un período único de tres años, con trámite ante el Juzgado de Faltas correspondiente, mientras que Neuquén conserva la distinción entre dos y cinco años según el tipo de infracción.

Multa Buenos Aires

Qué multas de tránsito prescriben en 2026

No todas las sanciones pierden vigencia de forma automática. La legislación prevé que la prescripción puede interrumpirse si el conductor comete una nueva falta grave o si existe un proceso administrativo o judicial en curso. En esos casos, el plazo vuelve a computarse, lo que puede reactivar una multa que parecía caducada.

Las infracciones consideradas graves son aquellas que comprometen la seguridad vial. Entre ellas se encuentran circular sin la documentación obligatoria, hacerlo sin patente o seguro vigente, negarse a identificarse ante un control, darse a la fuga o cruzar un semáforo en rojo.

multa

En cambio, las faltas leves abarcan conductas de menor riesgo, como estacionar en doble fila, utilizar la bocina sin necesidad o superar hasta un 10% la velocidad permitida.

Si una sanción ya cumplió el plazo legal pero continúa figurando como impaga, el conductor puede solicitar su eliminación del sistema. En la Ciudad de Buenos Aires existen instancias presenciales con turno previo en la Dirección General de Administración de Infracciones o gestiones virtuales mediante canales digitales habilitados. En la provincia de Buenos Aires el trámite puede hacerse en dependencias provinciales, por vía telefónica o directamente ante el juzgado interviniente.

