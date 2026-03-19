19 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

A 50 años de la última dictadura militar, la Iglesia pidió "más memoria" y advirtió sobre el avance del autoritarismo

La Conferencia Episcopal Argentina emitió un contundente comunicado en vísperas del 24 de Marzo, en el que señalaron que "mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores".

Por
El contundente mensaje del Episcopado por el 24 de Marzo.

El contundente mensaje del Episcopado por el 24 de Marzo.

Este 24 de marzo se cumplirán 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. En ese marco, la Iglesia lanzó un fuerte mensaje en el que pidió "más memoria", criticó a la política y advirtió sobre el avance del autoritarismo.

aparecio esmeralda en cordoba y hay un detenido por su desaparicion: seria un familiar
Te puede interesar:

Apareció Esmeralda en Córdoba y hay un detenido por su desaparición: sería un familiar

“El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de una oscura noche en nuestra historia”, señalaron los obispos, al recordar el período de violencia que se extendió hasta el retorno democrático el 10 de diciembre de 1983. En ese sentido, remarcaron: “Hoy decimos de manera rotunda: ‘Nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘Siempre más’ a una democracia justa”.

En el documento, la Iglesia retoma conceptos del Papa Francisco para advertir sobre el riesgo de olvidar el pasado. Citando la encíclica Fratelli Tutti, subraya que no es posible avanzar como sociedad sin memoria.

mensaje comision permanente

Los obispos plantearon la necesidad de sostener “viva la llama de la conciencia colectiva” y advirtieron: "Mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores".

En ese marco, hicieron hincapié en el dolor de las víctimas del terrorismo de Estado, especialmente en el de los familiares de desaparecidos, atravesados por la ausencia y la imposibilidad de despedir a sus seres queridos. “La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”, afirmaron.

Bajo la consigna “Queremos ser Nación”, el texto propone avanzar hacia una comunidad basada en la fraternidad y la inclusión, con especial atención en los sectores más vulnerables.

En línea con el pensamiento del Papa, la Iglesia remarcó que la democracia debe tener como objetivo el bien común y el desarrollo humano integral. “Mientras una parte importante del pueblo sufre la miseria, no podemos ser felices”, advirtieron.

También señalaron que una democracia se debilita cuando deja a personas afuera, no garantiza trabajo digno o no protege a niños y jóvenes frente a problemáticas como el consumo y la trata de personas.

En otro tramo, el documento advierte sobre el contexto actual: "Ahora bien, vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles".

Frente a esto, la Iglesia llamó a reconstruir el diálogo social y político, evitar las polarizaciones y rechazar toda forma de violencia, incluso en el lenguaje cotidiano y en las redes sociales.

En esa línea, retomó también un mensaje del Papa León XIV, quien instó a “desarmar el lenguaje” y reemplazar las palabras de odio por expresiones de respeto, esperanza y paz.

En la conclusión, la Conferencia Episcopal reafirmó su compromiso con el sistema democrático y destacó que este se basa en el respeto irrestricto de la dignidad humana.

“La democracia no admite la eliminación del adversario ni el derramamiento de sangre”, señalaron, al tiempo que destacaron la importancia de un Estado presente que garantice derechos, igualdad y participación.

Finalmente, el mensaje cierra con una invocación religiosa: un pedido a Dios por el país y a la Virgen de Luján para acompañar a la sociedad en la búsqueda del bien común y la solidaridad.

Noticias relacionadas

play

Esmeralda apareció con vida: la familia confirmó que está en La Falda

play

Horror en Exaltación de la Cruz: mataron a una jubilada y su nieto es el principal sospechoso

La niña está en La Falda.

Caso Esmeralda López: cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores

La construcción de vínculos impacta en la propia identidad. 

David Pastor, filósofo: "Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos"

El video que se volvió viral en redes por la sorpresa del jóven

Este joven húngaro salió a pasear en la madrugada argentina, vio algo que no podía creer y se volvió viral: qué era

El caso que sorprendió a todos: Mery Carhuamán revirtió su diagnóstico clínico

Recibió un diagnóstico médico desalentador pero casi dos años después cambió todo: qué pasó

Rating Cero

Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. 

La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película

Con la música no, sentenció Catriel en la casa de Gran Hermano contra Tini Stoessel y Emilia Mernes

Catriel y Paco Amoroso estuvieron en Gran Hermano y se metieron en la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

GranHermano anuló todas las nominaciones por complot y sancionó a toda lacasa.

La decisión sin precedentes de Gran Hermano con los participantes: qué pasó

El superhéroe de Marvel regresa con todo para una nueva película.

Marvel reveló la primera imagen de Spider-Man: Brand New Day y causó furor: cómo es

Estrenada originalmente en 2008, la película volvió a ganar terreno en streaming.
play

Para ver en pareja: de qué se trata 27 bodas, la película romántica que está en Netflix y es de lo más visto

Disponible en Netflix, se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan inspiración en relatos basados en hechos reales
play

Esta película de un histórico boxeador llegó a Netflix y es de lo más visto: de quién se trata

últimas noticias

Apareció Esmeralda en Córdoba y hay un detenido por su desaparición: sería un familiar

Apareció Esmeralda en Córdoba y hay un detenido por su desaparición: sería un familiar

Hace 5 minutos
El consumo de carne vacuna en Argentina tocó su mínimo histórico. 

El consumo de carne vacuna volvió a caer en febrero y alcanzó su nivel más bajo en 20 años

Hace 16 minutos
El jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena.

Adorni y el viaje a Punta del Este: Un juez ya ordenó reconstruir el circuito del dinero para costear el vuelo privado

Hace 17 minutos
Agustín Pichot lideró a Los Pumas al histórico tercer puesto en el Mundial de Rugby 2007.

Agustín Pichot, optimista sobre el Mundial de Rugby 2035 en Argentina: "Si no hubiera chance no nos habríamos presentado"

Hace 22 minutos
play

La primera imagen de Esmeralda con su familia tras haber sido hallada en La Falda

Hace 26 minutos