A 35 años de la demolición del Albergue Warnes: de proyecto sanitario a emblema del abandono

El 16 de marzo de 1991, el histórico edificio, que había estado habitado por cientos de familias, cayó ante media tonelada de explosivos y dejó atrás un largo conflicto por el predio.

La demolición del Albergue Warnes fue un hito de comienzos de la década de 1990.

Una espera. Una cuenta regresiva. Un estruendo. Una implosión. Una humareda. El sábado 16 de marzo de 1991, hace 35 años, el histórico edificio del Albergue Warnes, emblema del urbanismo fallido, era demolido ante las cámaras de televisión , al mejor estilo norteamericano. Un elefante blanco que pasó de ambicioso proyecto sanitario a uno de los asentamientos verticales más grandes de la ciudad.

El terreno donde se levantó el complejo, sobre la avenida Warnes y entre las avenidas Constituyentes y Chorroarín, en La Paternal , pertenecía originalmente a la familia Etchevarne. A comienzos de la década de 1950 el Estado nacional decidió expropiarlo para desarrollar un proyecto de gran escala: la construcción del hospital pediátrico más moderno de América Latina, una iniciativa enmarcada en la política sanitaria impulsada durante el gobierno de Juan Domingo Perón , que buscaba ampliar la infraestructura hospitalaria y crear centros de referencia especializados en distintas áreas médicas.

El proyecto preveía un complejo hospitalario de grandes dimensiones, con varios edificios de varios pisos y pabellones diseñados especialmente para la atención infantil. En total ocuparía unas 19 hectáreas frente al Hospital Alvear y contaría con amplios salones y áreas pensadas con criterios de psicología infantil, una innovación para la época . Dos de las estructuras principales llegaron a levantarse hasta los nueve pisos y el hospital estaba cerca de terminarse cuando la autodenominada Revolución Libertadora llegó en 1955 para interrumpirlo todo .

El gobierno dictatorial paralizó la obra cuando faltaba menos de un año para completarla . El proyecto quedó sin financiamiento y sin prioridad política, y el enorme edificio inconcluso, un gigante en el silencio barrial del noroeste porteño, comenzó a deteriorarse. Durante años permaneció abandonado, sin instalaciones básicas ni mantenimiento, hasta que el déficit habitacional de Buenos Aires empujó a familias sin vivienda a ocuparlo.

Con el tiempo, el edificio sería conocido como el Albergue Warnes . Los espacios pensados como pabellones hospitalarios fueron subdivididos con maderas y materiales precarios para formar habitaciones improvisadas. El edificio se transformó en un barrio vertical donde convivían cientos de familias, con una total falta de servicios : en los primeros años no había agua corriente, electricidad ni desagües.

En las décadas siguientes la población del lugar creció. Para mediados de la década de 1970, el complejo albergaba más de 600 familias, unas 2.400 personas en total. La mayoría de los jefes de hogar tenía empleo, principalmente en la construcción o en tareas domésticas, mientras que otros trabajaban como vendedores ambulantes o cartoneros. Poco a poco, dentro del edificio aparecieron pequeños comercios informales para atender la demanda de los vecinos.

Mientras tanto, los antiguos propietarios del terreno iniciaron una batalla judicial y reclamaron la devolución del predio, con el argumento de que la expropiación había sido realizada para construir un hospital que nunca se concretó. Tras años de litigio, en 1975 la Corte Suprema falló a favor de los dueños y ordenó que el terreno fuera restituido al estado original. Para entonces, el edificio era hogar de cientos de familias.

Albergue Warnes demolición marzo 1991 La demolición del Albergue Warnes fue presenciada por decenas de miles de personas.

En los años siguientes, mientras el fallo judicial seguía pendiente de cumplimiento, el deterioro del lugar se hizo más evidente. El edificio era señalado por autoridades y vecinos como un punto conflictivo, con problemas de seguridad y condiciones sanitarias precarias. Hacia fines de la década, el entonces gobierno municipal decidió relocalizar a los habitantes y preparar el terreno para la demolición y la devolución.

El proceso de traslado comenzó el 7 de diciembre de 1990. Más de 200 camiones participaron del operativo que llevó a las familias hacia el recién construido Barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati. El plan buscaba desalojar completamente el edificio antes de avanzar con la demolición y cerrar así un conflicto que llevaba más de treinta años.

Con el complejo ya vacío, el gobierno porteño decidió demoler las estructuras mediante implosión controlada. La operación se realizó por orden del entonces intendente Carlos Grosso e incluyó la colocación de cargas explosivas en distintos puntos de las torres para garantizar que el colapso se produjera hacia el interior del perímetro y evitar daños en las zonas cercanas.

Embed - Demolicion de una de las alas del Albergue Warnes - Buenos Aires 1991

La demolición se realizó el 16 de marzo de 1991 y fue un evento seguido por una multitud. Unas 30 mil personas se reunieron en los alrededores para presenciar el espectáculo, mientras los canales de televisión transmitían en directo el momento en que media tonelada de explosivos hacía colapsar las estructuras. En pocos segundos, el edificio que durante décadas había dominado el paisaje del barrio quedó reducido a una nube de polvo y escombros.

Tras la demolición, el conflicto legal continuó. La familia Etchevarne reclamó una indemnización al Estado y se negó inicialmente a recibir el terreno en esas condiciones. A mediados de la década de 1990 el predio comenzó a reconvertirse mediante acuerdos urbanísticos que permitieron la instalación de comercios, hoy un local de artículos para el hogar y un hipermercado. También se ubicaron una escuela y un jardín de infantes.

El resto del espacio fue cedido para constituir el Parque La Isla de La Paternal. Sin embargo, poco después, otros grupos económicos intentaron levantar un complejo inmobiliario de once torres y un shopping, llamado Puertas de Agronomía. En 2007, la férrea oposición de los vecinos lo impidió, aunque no bajaron la guardia ante la posibilidad de que la vocación privatizadora intente adueñarse del lugar, como volvió a ocurrir en 2021.