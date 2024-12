A 20 años de Cromañón, la Ley de Reparación sigue en deuda con los familiares y sobrevivientes

La normativa aprobada por la Legislatura Porteña obliga al Gobierno de la Ciudad a garantizar asistencia en salud, educación y apoyo físico y psíquico. Pero advierten que no contempla a muchas víctimas.

A dos décadas de la masacre de Cromañón , la Legislatura Porteña finalmente dio luz verde a la reforma de la Ley de Reparación Integral creada en 2013. Pero si bien la ley funciona como un "paliativo", los familiares no se mostraron conformes con la resolución.

"Nosotros nos planteamos hacer una reforma integral, pero no salió lo que presentamos . El Ejecutivo planteó algo horrible, aunque tras nuestras presentaciones, lo que salió en la ley fue lo mejor que se pudo hacer", comentó a C5N Silvia Bignami , mamá del fallecido Julián Rozengardt, de 18 años, e integrante de Movimiento Cromañón.

En ese sentido, resaltó los aspectos positivos de la nueva normativa, que contempla salud física, mental, medicamentos e integra consumos problemáticos. También devuelve a los familiares los subsidios que les habían quitado en caso de haber perdido a dos o más seres queridos. ya que ahora será un subsidio por fallecido. A la vez, diferenció que no se trata de una pensión, sino de una ayuda económica porque "no tienen compatibilidad con otra pensión".

Cromañon

Como contracara, Bignami puntualizó en el hecho de que "el Estado no sabe cuántos sobrevivientes son en realidad, por lo que ahora tiene un problema: amplía los derechos y va a tener que investigar quién es quién. Algunas de las condiciones que se ponen para ser sobreviviente no son tan fáciles de resolver".

El principal punto de desacuerdo tiene que ver con una cuestión de fechas. Según lo que le explicó Nicolás Papolla, sobreviviente de la masacre, "existe un programa de atención en salud que en un primer momento el Ejecutivo aceptaba, para que se puedan incorporar como beneficiarios plenos de la ley aquellos pacientes que habían ingresado hasta el 31 de diciembre del 2023, dejando fuera a todos los pibes y todas las pibas que habían entrado durante 2024".

"Dejaron afuera aproximadamente a 30 sobrevivientes por haber ingresado al programa de salud en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con el argumento de que esos pibes y pibas fueron a hacerse pacientes de un programa de salud especulando con que podían llegar a tener la posibilidad de ser reconocidos como víctimas por el Gobierno de la Ciudad", completó.

En la misma línea, agregó que "aún hoy, 20 años después, se les sigue negando el derecho a un montón de sobrevivientes a ser reconocidos como víctima de una ley mientras que en la estación de tren de Once, denominada '30 de diciembre', te pegan un cartel que dice '4.500 sobrevivientes. Algunos de ellos puede estar viajando junto a vos'".

Se estima que hasta la sanción de la ley había solo 1.600 sobrevivientes reconocidos oficialmente, y con esta ella van a poder ser reconocidos como mucho 600 sobrevivientes más. "Entonces todavía nos quedan 2.300 sobrevivientes afuera. Nos hace ruido que desde el Estado estén preocupados por que no se le cuele nadie más que por cumplir derechos. Desde el gobierno no nos querían compartir el padrón de la gente atendida por los servicios de salud", concluyó.

cromañon senado Un triunfo a medias para los familiares. Télam

"Tienen que entrecruzar listas y nunca lo hicieron, considerando los que fueron a la causa penal y los que se presentaron a la justicia civil, pero se preocupan por no pagar de más. Esta ley a lo sumo permitirá a ampliarle los derechos a 500 sobrevivientes, pero no a 4.000. Creemos que es un triunfo con sabor agridulce en ese sentido", lamentó Bignami, a la vez que reclamó: "Hay que tener ciertas herramientas que no tenemos, hicimos lo que pudimos. Incluso dándole voz a gente que ni sabemos quién es".

CROMAÑON 20 AÑOS NOTA La expropiacion de cromañon A 20 años, un reclamo por justicia que sigue presente.

Otra de las preocupaciones de los familiares de los sobrevivientes reside en su reglamentación, es decir, en cómo garantizar que la ley se cumpla: "La reglamentación debería hacerse ahora, sino la gente quedará en un limbo. Pero la realidad es que no se sabe y tampoco se dice. Tendremos que ir al Ejecutivo para discutir estas cosas".

"Hay cosas que tiene que responder el Estado y no nosotros, consideramos que desde el Ejecutivo se hizo lo menos posible. Un legislador nos dijo: 'Como Estado tengo que pagar lo menos posible', como si fuera un regateo. Nosotros lo consideramos un triunfo, pero nos deja un sabor amargo", lamentó.

Ley de Expropiación, otra cuestión que queda en pausa

Después de meses de incertidumbre por el vencimiento de la Ley de Expropiación, la Cámara de Diputados finalmente avanzó en la prórroga de cuatro años y ahora todo quedó en manos del Senado.

La iniciativa se aprobó por una amplia mayoría: cosechó 211 votos, mientras que en contra lo hicieron cuatro legisladores de La Libertad Avanza (LLA).

El tratamiento del proyecto fue propuesto por la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca, con el argumento de que se trata de una solicitud de los familiares de las victimas de Cromañón para poder instalar en ese inmueble en un espacio de la memoria.

Bignami, por su parte, mostró cierta disconformidad por el proceso, aunque comentó que "tenemos la promesa del jefe de la bancada de La Libertad Avanza de tratarlo en la primera sesión de 2025".

Cromañón Cromañón por dentro. Se cumplen 20 años de la masacre.

La integrante de Movimiento Cromañón se quejó también porque desde la Justicia se decidió sellar el expediente, por lo que ya no se pueden ver los movimientos en forma pública: "Estamos seguros de que hubo movimientos, pero no sabemos cuáles porque la Secretaría nos informa a cuentagotas",.

Acerca de las desprolijidades a lo largo del del proceso, enfatizó que "el lugar que nos dan a las víctimas es terrible, estos nuevos movimientos en la causa marcan un posicionamiento frente al Estado. Por nuestra parte vamos a esperar que pase la marcha y después sentarnos a pensar de nuevo".