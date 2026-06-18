30 años de la muerte de Norma Plá: la jubilada que desafió al neoliberalismo y se convirtió en símbolo de resistencia

El 18 de junio de 1996 falleció la histórica referente de la lucha por la dignidad de los jubilados. Enfrentó al poder político y económico de los años noventa con marchas, ollas populares, acampes y cortes de calle. Su legado sigue vigente en cada miércoles de protesta frente al Congreso. "Ella canalizó esa desesperación saliendo a poner una olla popular en Plaza Lavalle y diciendo: 'Hasta acá llegamos'", explicó su hija.

Encabezó marchas, ollas populares, acampes, cortes de calles y tomas de edificios públicos. Fue perseguida, reprimida, detenida y estigmatizada. Durante la década de 1990, Norma Plá protagonizó algunas de las escenas más emblemáticas de la resistencia social al modelo neoliberal impulsado por el gobierno de Carlos Menem .

Con un megáfono en la mano, una bolsa de compras al hombro y una determinación inquebrantable, transformó el reclamo de los jubilados en una causa nacional. Treinta años después de su muerte, ocurrida el 18 de junio de 1996, su figura permanece asociada a la consigna que atravesó toda su militancia: una jubilación que garantice una vida digna para quienes habían trabajado toda la vida.

Norma Beatriz Guimil de Plá tenía 59 años cuando comenzó a participar de las protestas de jubilados. Hasta entonces, había trabajado en fábricas desde los 13 y, más tarde, se había dedicado a las tareas del hogar y a la crianza de sus cuatro hijos. Quienes la conocieron coinciden en que su compromiso social estaba arraigado mucho antes de convertirse en una referente de la lucha previsional.

"Mi familia siempre estuvo muy comprometida con lo social. Participaban activamente para resolver los problemas del barrio y eso nos marcó profundamente a los cuatro hermanos", recordó su hija María Cristina en diálogo con C5N .

La muerte de Miguel Plá , esposo de Norma, marcó un punto de inflexión en su vida. Sin ingresos suficientes y sin la posibilidad de acceder a una jubilación digna, debido a que había trabajado gran parte de su vida en la informalidad, debió subsistir con una pensión mínima que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas.

La situación económica de la familia se volvió cada vez más crítica. En algunos momentos, ni siquiera contaban con el dinero necesario para pagar el pasaje de colectivo que uno de sus hijos necesitaba para viajar a estudiar Arquitectura a La Plata.

"Ahí fue cuando explotó. Después de toda una vida de trabajo, de hacer aportes y esforzarse, no poder sostener ni siquiera lo poco que tenés te lleva a una situación límite. Ella canalizó esa desesperación saliendo a poner una olla popular en Plaza Lavalle y diciendo: 'Hasta acá llegamos'", relató María Cristina.

El reclamo de Norma Plá comenzó a tomar forma en un contexto atravesado por las profundas transformaciones económicas impulsadas durante el gobierno de Carlos Menem. La implementación del plan de convertibilidad logró contener la inflación, pero también estuvo acompañada por un fuerte ajuste del gasto público, un amplio proceso de privatizaciones y una acelerada apertura económica.

La reforma previsional de 1994, que dio origen al sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), modificó de manera sustancial el esquema jubilatorio argentino. Al mismo tiempo, el cierre de fábricas, el aumento del desempleo y la precarización laboral golpearon con fuerza a amplios sectores de la población, especialmente a los adultos mayores, cuyos haberes perdían poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.

En ese escenario de exclusión social y deterioro de las condiciones de vida, miles de jubilados comenzaron a organizarse para reclamar ingresos que les permitieran cubrir sus necesidades básicas.

La olla popular que Norma impulsó en 1990 frente al Palacio de Tribunales se convirtió en el germen de un movimiento que transformó para siempre las formas de protesta en la Argentina. "Esta olla popular se convirtió en un rollo de nunca acabar. Se fue sumando mucha gente y la política empezó a involucrarse en el reclamo de los jubilados. Ella logró visibilizarlo", sostuvo su hija.

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Cada miércoles, cientos de jubilados comenzaron a reunirse frente al Congreso para cortar la avenida Rivadavia y exigir una jubilación mínima de 450 pesos-dólares, cuando el haber mínimo rondaba los 150.

Aquellas protestas, que perduran hasta la actualidad, fueron pioneras en la utilización sistemática del corte de calle como herramienta de reclamo social y anticiparon, varios años antes, la irrupción del movimiento piquetero. "Los jubilados fueron pioneros en tomar la calle y hacer visible la protesta. El objetivo era que el gobierno viera la necesidad de los viejos", afirmó María Cristina.

Semana tras semana, Norma viajaba desde el barrio San José, en Temperley, para encabezar las movilizaciones. Dormía en carpas, organizaba ollas populares, se trepaba a las rejas de Tribunales y convertía cada protesta en una escena imposible de ignorar. "No vamos a aflojar. Los abuelos tienen que comer", declaró tras ser detenida durante uno de los primeros acampes en Plaza Lavalle.

Su activismo estuvo marcado por una creatividad que rompía con las formas tradicionales de reclamo: organizó ollas populares frente a las casas de funcionarios, arrojó chorizos durante una protesta frente a la Embajada británica y convirtió cada manifestación en una escena capaz de captar la atención de los medios. "Venga a comer, está calentito", ironizaba frente a la vivienda del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, a quien acusaba de ignorar la situación de los jubilados.

Las detenciones se convirtieron en una constante. Fue arrestada en varias oportunidades por participar de acampes, cortes de calles y protestas frente a edificios públicos. Lejos de amedrentarse, cada salida de una comisaría se transformaba en una nueva denuncia pública. "Siempre estoy detenida, pero no por ladrona ni por corrupta, sino por decirles la verdad a estos señores que nos apalean constantemente. Pero vamos a seguir. Somos más pueblo que milicos, que no se olviden de eso", afirmaba ante las cámaras.

Durante más de 80 días durmió en Plaza Lavalle junto a otros jubilados. Desde allí denunció que "los abuelos se están muriendo de frío o de hambre" y reclamó una respuesta urgente para los más de tres millones de jubilados del país. A lo largo de esos años intentó, sin éxito, ser recibida por el entonces presidente Carlos Menem para exponerle personalmente las consecuencias del ajuste, la reforma previsional y el deterioro del PAMI.

Su lucha trascendió el reclamo previsional. Acompañó a docentes, trabajadores despedidos, médicos y personas con discapacidad. "Vení, no te quedés sentado. Lo hacemos por todos. Si cobro yo, cobrás vos también", convocaba a la lucha.

El día que Norma Plá hizo llorar a Cavallo

El 5 de junio de 1991 protagonizó una de las escenas políticas más recordadas del menemismo. Norma logró ingresar al Congreso mientras Cavallo exponía ante una comisión parlamentaria. Frente a las cámaras de televisión, encaró al ministro.

"Hay viejitos que están cobrando lo mismo que cobro yo y no tienen dónde ir a comer ni a dormir. No pueden comprarse ni un remedio", le reclamó.

La interpelación fue tan contundente que Cavallo terminó emocionándose al recordar a su padre jubilado. "Mi padre también es jubilado", alcanzó a decir, visiblemente afectado.

Norma no retrocedió. "No llore, señor ministro. No llore. Tenga fuerza para defender a su padre", respondió. Las lágrimas del funcionario fueron bautizadas popularmente como "lágrimas de cocodrilo". El aumento reclamado nunca llegó.

La estigmatización y la persecución contra Norma Plá

A medida que su figura crecía, también se multiplicaban los ataques contra su persona. Desde algunos medios de comunicación y sectores alineados con el poder real intentaron presentarla como una mujer violenta, desequilibrada o interesada en obtener notoriedad. "La trataban como una vieja loca, como hicieron con las Madres de Plaza de Mayo", sostiene María Cristina.

Norma respondía con la misma frontalidad que la había convertido en referente. "A mí los jubilados me eligieron. Yo no soy nadie. Yo quiero mis 450 y me quedo en casa", decía. También rechazaba las acusaciones de buscar beneficios personales. "Yo salí a la calle porque estaba cagada de hambre. Los jubilados queremos poder comer lo mismo que come ese señor al que le pagamos el sueldo nosotros, ese inquilino del ministerio de Economía", lanzó en respuesta a Cavallo.

Su hija recuerda que la persecución no fue solo mediática. "Mi mamá sufrió una intensa persecución policial. Había servicios en la puerta de mi casa. Vinieron a allanar nuestra casa. Pero a ella no la detenía eso, no le importaba y salía a luchar igual".

Norma acumuló detenciones, golpes y causas judiciales. "Yo por protestar en la calle o pegarle un carterazo a algún diputado tengo 26 procesos y los ladrones que se robaron mi plata no van presos", denunció en una de sus últimas entrevistas.

La enfermedad no la detuvo

En medio de las protestas le detectaron un cáncer de mama. Comenzó un tratamiento de quimioterapia, aunque en más de una oportunidad abandonó la clínica para participar de las marchas o acampar frente al PAMI. "Mi vieja salía de quimioterapia y se iba a la plaza", recuerda María Cristina.

Su salud se deterioró rápidamente. "Abandoné el tratamiento por la lucha de los jubilados y hoy estoy pagando las consecuencias. No le echo la culpa a la lucha sino a mí misma porque no me cuidé", reconoció.

A comienzos de 1996 participó de la marcha número 200 de los jubilados. Fue una de sus últimas apariciones públicas. "Hace seis años que estamos en la calle y seguimos cagándonos de hambre", dijo aquel día.

El 18 de junio de 1996 murió en su casa del barrio San José, en Temperley, a causa de una metástasis. Tenía una jubilación de 272,50 pesos y seguía reclamando alcanzar los 450. Nunca logró hablar con Menem. Su cuerpo fue despedido, como debía ser, un miércoles.

Norma Pla: un legado que sigue vigente

Treinta años después, las demandas de los jubilados mantienen una inquietante actualidad. "Ahora la situación de los jubilados la estoy atravesando nuevamente con mis hermanos mayores. Los dos están jubilados, pagaron fortuna de aportes y hoy cobran una jubilación que no llega a los 400 mil pesos", cuenta María Cristina.

"Hace poco a mi hermano lo internaron por un pico glucémico porque le faltan medicamentos. Tratamos de ayudarlo entre todos, pero a nadie le sobra nada". Para ella, el escenario actual guarda similitudes con los años noventa.

"En aquel momento estábamos bajo un gobierno neoliberal como el de hoy en día. Había muchas luchas juntas. Faltaba el trabajo, la plata no alcanzaba, les sacaban los medicamentos a los viejos. Todo ese combo hizo que mi vieja explotara".

La dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados, Nora Biaggio, asegura que las reivindicaciones históricas siguen pendientes. Entre los principales reclamos actuales menciona una jubilación mínima equivalente al costo de la canasta básica de los adultos mayores, hoy estimada en 1.500.000 pesos; movilidad automática por inflación o salarios; el 82% móvil; la continuidad de las moratorias previsionales para trabajadores que no pudieron completar aportes por la informalidad laboral; la restitución de medicamentos gratuitos; y el fin de la intervención del PAMI, con una conducción elegida por trabajadores y jubilados.

"Basta de robarles a los jubilados", resumí Biaggio. A tres décadas de su muerte, la imagen de Norma Plá continúa apareciendo cada miércoles frente al Congreso en banderas, pancartas y remeras. "Trascendió con su lucha. No pasó por la tierra sin dejar huella", dice su hija. "El legado de mi vieja es que hay que seguir adelante peleando por lo que uno cree justo y a pesar de todo", completó.