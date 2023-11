Zzzerno: "Las historias que hay en los barrios son impresionantes"

"Yo había visto unos videos de un yankui que lo hacía en Nueva York pero era distinto, lo hacía en el Time Square, imaginate que era más tranquilo el ambiente. Ahí pensé ´Voy a probar hacerlo acá´. Me acuerdo que me fui para Palermo, y en el segundo video me fui para Villa Cildañes. Explotó todo. El primero llegó a 300.000 vistas, chill, y el segundo alcanzó once millones de vistas en TikTok y más de un millón en Instagram ", recordó.

El joven oriundo de Villa Celina, lejos de dejarse llevar por los prejuicios y estereotipos con los que estigmatizan a chicos y chicas de barrios de emergencia, asegura que si se encara la travesía con respeto no hay ningún tipo de peligro."Siempre está el prejuicio de la inseguridad y delincuencia, pero es como en todos lados. Podés ir caminando por Palermo y que te roben. Si vos más o menos sabés manejarte y vas suelto, todo bien. La cosa es ir tranquilo y no sentirte zarpado. La clave es estar tranquilo".

Zzzerno: "Hoy en día hay pibes que la rompen y la idea era darles la visibilidad que a mí nunca me pudieron dar" "La idea es traer una nueva escena, seguir laburando con los pibes", adelantó Zzzerno.

De hecho, el nivel artístico de los protagonistas que conoce en cada video es alto, cuestión que lo llevó a conseguir 300.000 seguidores en TikTok y otros 300.000 en Instagram: "Hay un montón de talento en la Argentina que está sin descubrir. Hoy en día hay pibes que la rompen y la idea era darles la visibilidad que a mí nunca me pudieron dar. Yo hago música también y dije ´Che, qué bueno estaría poder dar una mano y que ganemos todos con esto´. Ganan los pibes porque su música tiene llegada y yo genero más visibilización para seguir con lo mío.

"La idea es traer una nueva escena, seguir laburando con los pibes y que la gente nos consuma. Las historias que hay en los barrios son impresionantes. Algunos tienen cuestiones personales muy jodidas y buscan un apoyo en mí. Yo intento ayudarlos y me llena un montón. Me han llegado mensajes que me hicieron llorar, es muy fuerte", agregó.

Zzzerno destacó que "en los barrios encuentro mucha humildad. Los pibes tienen muchos valores y tienen interiorizado algo que no tiene mucha gente que es la cualidad de compartir. Me acuerdo que a veces iba, me quedaba hablando con alguno de los chicos y de los seis pibes que estaban ahí ranchando: uno trajo un sándwich de milanesa, lo partió en siete y lo repartió entre todos. Esas cosas no se ven usualmente en otros lados. Siempre me reciben muy bien, con un trato cálido".

Además de generar contenido para sus redes, se sirvió de toda esa exposición para explotar su faceta como artista: "Yo arranqué hace cuatro años haciendo música. Empecé haciendo trap y después me pasé al RKT, que fue lo último que hice. Ahora estoy viendo cómo hacer el paso a otros géneros. Me gusta más cantar lírico, algo más popero".

Ya consolidado, su plan a futuro es progresar en su faceta como líder: "A mí siempre me costó frontear, que es exponerme, mostrar mi trabajo, etc... porque no soy agrandado. Nunca fui egocéntrico entonces me cuesta ponerme en esa situación, pero de a poquito lo estoy aprendiendo".