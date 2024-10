Zayn Malik despidió a Liam Payne con una emotiva carta: "Perdí un hermano"

El cantante británico Zayn Malik no quedó satisfecho con el comunicado de One Direction y compartió una conmovedora carta dedicada a Liam Payne , a quien describió como " hermano " en reiteradas ocasiones e hizo énfasis en estar devastado por la noticia .

A través de su cuenta de Instagram, Zayn compartió una foto junto a Payne pero de la época de One Direction y agregó una carta mucho más extensa que la compartida por la banda. "Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas", comenzó por escribir.