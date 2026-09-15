15 de septiembre de 2026 Inicio
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El consumo de carne vacuna cayó 9,5% en agosto y los argentinos comen casi 5 kilos menos que hace un año

El consumo per cápita llegó a 46 kilos anuales en agosto, según reveló un informe de CICCRA. La carne vacuna aumentó 51,2% en doce meses, mientras las exportaciones crecieron 6,5% en los primeros ocho meses de 2026.

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La carne vacuna aumentó 51
La carne vacuna aumentó 51,2% en doce meses, mientras las exportaciones crecieron 6,5% en los primeros ocho meses de 2026.

El consumo de carne vacuna promedio por habitante cayó 9,5% interanual en agosto y se ubicó en 46 kilos anuales, lo que representa una reducción de 4,9 kilos respecto del mismo período de 2025, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

Luis Caputo destacó el aumento de las exportaciones.
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El relevamiento, que toma como referencia el promedio móvil de los últimos doce meses, también mostró una fuerte reducción del volumen destinado al mercado interno. Entre enero y agosto se consumieron 1,377 millones de toneladas de carne vacuna, 175,6 millones de toneladas menos que durante los primeros ocho meses del año pasado.

Uno de los principales factores detrás de la caída es el aumento de los precios. Durante agosto, el rubro carnes y derivados registró una suba mensual promedio de 0,2%, pero acumuló un incremento interanual del 42,3%, por encima del 33,7% registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el caso específico de la carne vacuna, la diferencia fue todavía mayor: los precios aumentaron 51,2% en un año. CICCRA atribuyó esta evolución a una menor disponibilidad de hacienda para faena, que redujo la oferta destinada al consumo.

Los cortes que más aumentaron

La comparación entre agosto de 2025 y agosto de 2026 muestra incrementos superiores al 49% en los principales cortes. La carne picada común aumentó 52,7%, el asado 52,1%, el cuadril 51,9%, la nalga 50% y la paleta 49%. Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas registró una suba interanual del 56,6%.

El encarecimiento también modificó la relación de precios frente a otras carnes. El pollo aumentó 24,2% durante el mismo período, por lo que la carne vacuna se encareció 21,8% en términos relativos frente a ese producto.

De acuerdo con CICCRA, el abastecimiento del mercado interno se contrajo 11,3% durante los primeros ocho meses del año. En paralelo, las exportaciones de carne vacuna siguieron una tendencia diferente: los envíos al exterior crecieron 6,5% interanual en volumen.

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