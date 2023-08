Yanina Latorre reveló que su esposo recibió amenazas de Claudio Paul Caniggia: "Le quería..."

La blonda dio a conocer que un día lo llamó al "Pájaro" y le advirtió "Si querés cagar a trompadas a alguien, cagame a mí. Diego no tiene la culpa de las boludeces que digo en la tele sobre tu mujer y tus hijos que están expuestos".

Cabe señalar que tanto Caniggia y Gambetita Latorre fueron compañeros en Boca Juniors durante el periodo 97 y 98, 98 y 99. Incluso llegaron a tener de compañero a Maradona.

diego latorre y caniggia

Luego, la mediática habló sobre el rol de la mujer en el fútbol y sostuvo que "el ambiente es muy machista". En ese sentido agregó que "la mujer generalmente no habla, no aparece" y "llama la atención”.

Finalmente, destacó que su marido Diego cambió la visión que tiene sobre su trabajo: "Ahora le encanta lo que hago, me recontra cuida".

La mediática Yanina Latorre dio marcha atrás con sus críticas a Antonela Roccuzzo tras recibir incesantes críticas en las redes sociales.

En el programa LAM, Yanina Latorre aprovechó para hablar al respecto del escándalo: "Dije que Antonela era la más calladita, la mejor compañera, la única que no hacía escándalos. Que había dos tipos de botineras: la que llama la atención y ostenta todo el tiempo, y ella no". Así, comenzó por dedicarle cariñosas palabras a la esposa de Lionel Messi.

Incluso, contó más detalles sobre el tema y sorprendió con sus frases: "Y conté que el fútbol hoy sigue siendo tan machista como en mi época, vos sos la mujer del jugador de fútbol. Yo soy la mujer de Diego Latorre, uso el apellido y me chupa tres huevos los que me bardean". Esto último hizo mucho eco en las redes sociales, ya que la panelista de LAM no anduvo con tapujos para aclarar la situación.

Para finalizar, hizo énfasis nuevamente en sus palabras: "Pero es verdad que te mandan el regalito porque sos 'la mujer de', no se ofendan". De esta manera, Yanina Latorre busca quedar liberada de cualquier acusación en internet, ya que quedó apuntada y recibió muchos insultos tras criticar a la esposa del capitán de la Selección argentina.