Yanina Latorre, sobre los Martín Fierro en Miami: "Fue nefasto, cagaron a un montón de gente"

"Fue nefasto, cagaron a un montón de gente. ¡Quedamos mal los argentinos sin comerlo ni beberla! Fue feo lo que hicieron, no le cumplieron a ningún sponsor . Se ensucian por 15 mil dólares, que me pareció muy barata la venta de los Martín Fierro ", explicó la panelista de LAM.

Durante el diálogo, Latorre criticó severamente a los encargados de la organización: "El matrimonio Posedente había hecho un contrato original con un socio, para tener derechos en 2019 por 15 mil dólares por cinco años. En su momento, por la pandemia no se pudo hacer, y quedaron este año y el del siguiente. No querían perder la guita invertida y de la nada apareció este chico Suárez que no lo conozco y se apoderó de todo".

Uno de los hechos escandalosos tuvo como protagonista a Joaquín Pollo Álvarez, quien fue el conductor del evento junto a Pampita: "Se alojó en el hotel Lenox, pero no por canje, lo tenía que pagar y esta gente no aparecía. ¡Es una grasada! El mal momento que te hacen vivir porque te retienen en un hotel porque la organización no pagó tu cuarto".

"A Ventura se le fue la mano"

Yanina Latorre mostró su sorpresa por la reacción de Luis Ventura contra el periodista Ángel De Brito y el panel de LAM: "¡Se enojó con todas! Para mí se le fue la mano. Dijo que le rogué cuando necesitaba un invitado, lo llamé y le dije que por favor viniera porque estaba el tema tuyo con él. A mí me garpaba y todos buscamos rating. No se me caen los anillos reconocer que llamé a alguien cuando necesitás que venga".

En la misma línea, aclaró que "es una falta de respeto a Ángel, son del mismo canal, además es el segundo con mejores números en América". Luego, agregó: "Tratarlo de enano, hablar del hipotético suicidio de Ferrando Iglesias porque a Ángel no le gustaron los premios y estaba casi contratado, pero Ventura lo bajó".

"Era todo una garroneada por dos milanesas y una medialuna"

Latorre apuntó contra los miembros de APTRA, organización presidida por el periodista Luis Ventura, por el desorden que se vivió en Miami: "Fue muy desprolijo, si lográs un sponsor, no podes prometerle que entregarán un premio. ¡Era un horror, una sociedad de fomento de barrio! Estaba en manos de un chico que no entiende nada y queda mal el Martín Fierro. No corresponde que la dueña de un hotel entregue un premio. ¡Era todo una garroneada por dos milanesas y una medialuna! Una vergüenza".