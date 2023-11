Ángel de Brito disparó sin piedad contra Flor Vigna en el Bailando 2023

A lo que De Brito contestó: "No seas maleducada... Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista, vos te quedás con una crítica. Yo lo hablé mucho con ella en privado por eso me parece bastante hipócrita y bastante cínico que me venga a decir que siempre le tiro mier… Básicamente, mintió, yo no la invité al programa y ella me pidió promocionar su música”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1729843561107972389?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1729843561107972389%7Ctwgr%5Eed5b2a30d6a36f7218e517101a05fe5c917f8560%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-1380926211045682771.ampproject.net%2F2311171837000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Ángel De Brito y su picante devolución... ¡Hubo palito escondido! pic.twitter.com/nwpnxiW0ip — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) November 29, 2023

Por ese motivo, y porque considera que Vigna tiene la necesidad de aclarar que no es mala persona, el conductor de LAM halagó a Tuli Acosta: "Sos genuina, no es impostado ni venís a decir 'soy buena, soy humilde, soy talentosa'. Lo sos".

La influencer entendió lo que quiso decir y expresó: “Como te gusta tirar palos a vos”, pero hubo risas, ya que todos entendieron que se refería a Vigna.

El verdadero motivo por el que Ángel de Brito se ausentó de LAM

No es la primera vez que Ángel de Brito se ausenta a LAM, ya que en diferentes ocasiones estuvo desde el estudio del Bailando 2023 o se fue de vacaciones y Yanina Latorre fue quien lo reemplazó. Volvió a faltar, pero ahora fueron misteriosos con el motivo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1728204519157137628?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1728204519157137628%7Ctwgr%5E138de316793cdffeebb6dc2ebe6c7c7ee4335791%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D17012754947302231&partner=&hide_thread=false La anécdota tóxica de Yanina Latorre con un ex que la dejó por Beatriz Salomón



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/CSbbbnxX70 — América TV (@AmericaTV) November 25, 2023

Finalmente, Marcela Feudale reveló que el verdadero motivo de su faltazo había sido porque a último momento se quedó sin voz. ¿Vuelve el lunes?