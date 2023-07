Yanina Latorre fulminó a Jey Mammón en LAM y apuntó contra una reconocida conductora.

“Estaría buenísimo que me nombre, porque yo digo todo con nombre y apellido, me hago cargo de lo que digo y hablé de él siempre, e iría a la mediación. No me retractaría de nada y también le diría que opiné e hice mi trabajo”, agregó.

Como en la entrevista la conductora le dio espacio a sus panelistas, Latorre consideró que Florencia de la V tuvo una actitud “conciliadora”. “¿Cómo te sentás a conducir un programa y sos un ser creíble por tu lucha?”, expresó.

Yanina Latorre Redes sociales

Y agregó: “Defendés una causa como la de Lucas Benvenuto y te emocionás, llorás y lo entendés porque hablás con él, y después te sentás a tratar de ayudarlo a Jey? Yo no podría hacerlo, me darían ganas de vomitar”.

Y luego apuntó directo contra Jey. “El relato de Jey es confuso porque acusa a Lucas de haber montado una operación por despecho, por haberlo dejado. Lucas fue citado por Karina Mazzocco en el contexto de la banda de pedófilos de Marcelo Corazza (SIC) porque él había desbaratado dos bandas de ese tipo”, concluyó.

Jey Mammon habló por primera vez y se cruzó con Pampito y Laura Ubfal: "Lo que piensen no me interesa"

El conductor Jey Mammon visitó Intrusos para conversar con Flor de la V sobre la causa en la que Lucas Benvenuto lo acusa de agresión sexual, momento en el que los panelistas Pampito y Laura Ubfal lo cruzaron y comenzó un escándalo.

Jey Mammon Redes sociales

"Vine a charlar con Flor, no vine a dar explicaciones. No tengo por qué darles explicaciones, porque cuando ustedes hablaron no había una causa. Hablemos con propiedad. Dijiste '14 o 16, es lo mismo, es delito'. Yo vi todo", comenzó por contestarle. Ante esto, el panelista afirmó que sigue opinando lo mismo sobre la edad.

Por eso, Jey Mammon continuó: "Hay una denuncia falsa que dice que lo violé a los 14 años, no es real. Vos, frente a la explicación que yo dí, decís que te da lo mismo la edad. Lo que te quiero decir es que lo conocí a los 16, empecé una relación casi a los 17 y terminó a los 25. Lo que pienses vos no me interesa". Estas palabras provocaron la intervención de la otra panelista, quien también dio su opinión.