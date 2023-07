Jey Mammon habló por primera vez y se cruzó con Pampito y Laura Ubfal: "Lo que piensen no me interesa"

"Vine a charlar con Flor, no vine a dar explicaciones. No tengo por qué darles explicaciones, porque cuando ustedes hablaron no había una causa. Hablemos con propiedad. Dijiste '14 o 16, es lo mismo, es delito'. Yo vi todo", comenzó por contestarle. Ante esto, el panelista afirmó que sigue opinando lo mismo sobre la edad.

Por eso, Jey Mammon continuó: "Hay una denuncia falsa que dice que lo violé a los 14 años, no es real. Vos, frente a la explicación que yo dí, decís que te da lo mismo la edad. Lo que te quiero decir es que lo conocí a los 16, empecé una relación casi a los 17 y terminó a los 25. Lo que pienses vos no me interesa". Estas palabras provocaron la intervención de la otra panelista, quien también dio su opinión.

Pampito y Laura Ubfal Laura Ubfal y Pampito explotaron contra Jey Mammon en Intrusos. Redes sociales

Laura Ubfal se sumó a Pampito y señaló: "Me cuesta creer que vos no sabías lo que él -Benvenuto- había vivido. No lo puedo terminar de creer que en tantos años de relación no lo sepas. Me parece que lo que haces yendo contra él es la técnica Darthes". Con esto último, se refirió a la contradenuncia.

Ante esto, Jey Mammon explotó: "Si abrimos el juego al panel, ¿es para que me hagan preguntas o me juzguen? Estos temas de violación no es algo de fe, es irresponsable. Estoy haciendo un juicio de valor de Laura Ubfal y Pampito. ¿Qué me importa que les cueste creerme? Que me compares con Darthes también me parece una falta de respeto".

Para finalizar, la panelista aseguró: "Estás muy soberbio, muy altanero, no creo que te sirva. No entiendo por qué le haces un juicio". Por el lado del conductor, les lanzó una picante pregunta. "¿Ustedes me juzgaron por 3 meses y yo tengo que venir a poner la cara?", concluyó.