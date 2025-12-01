1 de diciembre de 2025 Inicio
Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló y un hombre fue internado con el 90% del cuerpo quemado

Las llamas se iniciaron en el vehículo, que estaba guardado en la cochera. Luego, el fuego se extendió al resto de la propiedad y afectó especialmente a una persona, que fue internada en el Hospital Evita y pelea por su vida.

La explosión de un auto en el garage propagó las llamas con mayor intensidad en la vivienda de Lanús Oeste.

La explosión de un auto en el garage propagó las llamas con mayor intensidad en la vivienda de Lanús Oeste.

Un incendio iniciado dentro de una vivienda en Lanús Oeste derivó en una explosión que estremeció a todo el barrio y dejó a un hombre internado en grave estado, peleando por su vida. El fuego también afectó el primer piso y la planta baja de la vivienda.

La respuesta al VIH debe contar con el presupuesto adecuado y la gestión del Estado. 
"Milei nos sube la carga viral", las organizaciones reclaman acciones inmediatas al Gobierno

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes en una casa ubicada en 1° de Mayo y Molinedo, donde residían varias familias que se vieron sorprendidas por la rapidez con la que las llamas se propagaron desde el interior del inmueble hacia otros sectores del primer piso.

El fuego se inició en un auto que estaba guardado en la cochera de la casa. Luego, el vehículo explotó, lo que provocó daños estructurales y aumentó la intensidad del incendio.

En ese contexto de desesperación, un hombre fue alcanzado por las llamas y fue asistido por los vecinos antes de que llegaran la ambulancia y los bomberos. Fue trasladado con el 90% de su cuerpo quemado al Hospital Evita, donde quedó internado.

Informe y reclamos de parte de organizaciones contra el Gobierno por la reducción del Presupuesto 2026.

La Fundación Huésped denuncia recortes en las partidas para dar respuesta al VIH

play

Disturbios, peleas y gases lacrimógenos en festejos de egresados en San Justo

El VIH es una infecciones más conocidas.

VIH: los mitos frecuentes y las respuestas a las dudas más comunes

En la Ciudad se esperan lluvias y chaparrones durante todo el lunes.

Tras el temporal, sigue la alerta por tormentas: hasta cuándo llueve en el AMBA

Quini 6: resultados del sorteo 3.326 del domingo 30 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.326 del domingo 30 de noviembre de 2025

La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Horror en Córdoba: un joven fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados

El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings.
play

Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos

El Chino Darín como El Ruso en  Netflix. 

De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. 
play

Cuál es la trama de El último samurai de pie, la serie coreana que es de lo más visto en Netflix

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

