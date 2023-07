Yanina Latorre acusó en LAM a una reconocida famosa de hacerle bullying.

En LAM le consultaron a Botana sobre la situación y no le gustó nada: "Uh, chicos. Pasó de moda eso, fue hace un montón de tiempo. Renueven las preguntas. Ya está, pasó de moda. Jamás le hice bullying ¿yo? ¿Me ves capaz? Jamás haría eso. Chicos pasó de moda. Mis hijos son amigos de sus hijos, imaginate lo que son las vueltas de la vida".

MARU BOTANA: ENEMIGA ÍNTIMA de YANINA LATORRE

"Estuvo Lolita en casa, Sofi se ve con Diego. Los rencores no sirven de nada. Está todo bien. Que se junten los chicos, está mucho mejor. Un beso a todos, a Yani también, más vale. Yo siempre para adelante. Nunca más nos cruzamos", agregó.

Ante esto, Yanina contestó y aseguró que jamás mezclaría las cosas respecto a la buena onda que tienen los hijos de ambas. “No tengo por qué inventar una historia a mis 19 años. La quería mucho, éramos íntimas amigas, pero íntimas", detalló.

Yanina Latorre Redes sociales

La acusación de Latore fue la siguiente. "Estábamos con el grupo de mejores amigas. Y me quedé sin una amiga porque a ella se le ocurrió que yo era muy flaca. Era una chica que por ahí tenía problemas de peso, ella no era tan flaca como es ahora”.

“Un día me encaró mal y me dijo anoréxica delante de todo el mundo. Un día comía y me dijo 'no me jodas, vos llegas y vomitas. Le querés sacar los novios a todos", indicó y la relación parece no tener vuelta.

Ángel de Brito estalló y lanzó un fuerte reproche contra la producción de LAM

Tras la salida de Yanina Latorre de LAM, Ángel de Brito expuso a la producción en redes sociales y se generó una polémica. Esto se debe a que una fanática le pidió que renueve la escenografía porque “quedó muy antiguo”.

Ángel Redes sociales

“Hace casi un año que pido que cambien los sillones. Son una vergüenza los que tenemos”, expresó sin filtros en la historia. También quedaron adjuntas las pruebas por el usuario Nacho Rodríguez en Twitter en el que adjunta el sillón.