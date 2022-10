Wanda Nara y L-Gante hablaron de su relación: "Estamos trabajando, no le hacemos mal a nadie"

"No le doy mucha bolilla a lo que dicen. La verdad que la exposición es consecuencia de lo que hacemos. Nosotros estamos trabajando, no le hacemos mal a nadie" , explicó Nara acerca de los rumores sobre su vínculo.

Por su parte, Elián Valenzuela describió cómo reaccionaron ante las hipótesis sobre ambos: "Nosotros miramos los videos y nos cagamos de risa. Porque es como que están observando qué dijo la gente, que hasta se pelean. ¡Una locura mal! Nosotros somos más profesionales que nunca".

En cuanto a la actuación de ambos en el videoclip, el artista aseguró que fue "un trabajo que disfrutamos mucho" y dejó abierto el interrogante sobre ambos: "Quizá parte de la canción fue inspirada en la secuencia que pasamos ahí".

"Es lindo ver un hombre romántico"

La mediática Wanda Nara se refirió a la canción del artista de cumbia 420 y aprovechó para resaltar que "me gusta mucho el romanticismo, es lindo cuando uno ve un hombre romántico". Entonces, aprovechó para contar detalles de la charla que tuvo con L'Gante: "Me gusta la música, cuando empezamos a hablar le dije que le faltaba un tema así".

Tras la respuesta brindada por la empresaria a C5N, el artista describió cómo fue el proceso de creación de la canción: "Me dijo que me faltaba un tema así. Entonces me puse hacerlo y salió una horita". Y se animó a decir que tras este primer videoclip, podría venir el segundo: "Si todo este quilombo fue por la parte 1, en la parte 2 se pica mal. Podría ser, ¿por qué no?".