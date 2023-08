Wanda Nara tomó una drástica determinación con su padre por hablar sobre su salud

En base a eso y al enojo que tuvo Wanda, la conductora de MasterChef decidió ponerle fin a las especulaciones en los medios sobre su salud. Palacios aseguró que Alicia Barbasola “no se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira (de la salud de Wanda). Creo que con eso no se juega".

Andrés Nara y Alicia Barbasola Instagram

"Ponele chistes que no sé maquillar, peinar, esas boludeces la acepto, pero creo que tiene un límite. Está perfecto que Wanda le haya puesto una cautelar para que no hable. No puede hablar de Wanda, ni ella ni Andrés. Después de lo que pasó este último tiempo, no hay forma de reconciliarlos", concluyó.

Wanda Nara habló por primera vez de su salud: "Tenía que ocuparme de mí y de..."

La empresaria Wanda Nara se refirió por primera vez en televisión a su estado de salud luego de que el periodista Jorge Lanata difundiera en su programa de radio el diagnóstico de la mediática.

En una entrevista exclusiva con Rodolfo Barilli y Cristina Pérez para el noticiero de Telefe, la empresaria conversó a través de videollamada desde Estambul. "¿Cómo estás de salud hoy? ¿Estás siguiendo un tratamiento?", le preguntó la conductora de Telefe Noticias.

Wanda Nara Captura Telefe

"Fue todo muy rápido para mí. Terminó MasterChef el viernes, el último día que grabamos, fueron los Martín Fierro el domingo y yo viajaba en poquitos días... Ahí me hice un análisis y, como se filtró no salió como esperábamos. Era algo de rutina, y fue como un shock, porque en ese momento lo primero que me dijeron fue que no me podía subir a un avión, no se sabía por cuánto tiempo", contó con la voz entrecortada.