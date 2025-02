Wanda Nara tomó una drástica decisión para evitar que Mauro Icardi vea a sus hijas.

Grave denuncia en Love is Blind: los escalofriantes mensajes que Santiago Martínez le envió a Emily Ceco luego de golpearla

Mauro Icardi Wanda Nara hijas Francesca Isabella Redes sociales

A través de sus historias de Instagram, el conductor compartió una captura de un expediente vinculado a la causa judicial en el que se señala que "la Sra. Nara puso como CONDICIÓN para entregar a sus hijas al padre, que las niñas NO tuvieran vinculación con la Novia de su padre y sus hijas".

De esta manera, la conductora de Bake Off Famosos le exigió a su ex que impida el contacto entre las menores y su actual novia, la actriz Eugenia 'China' Suárez. Al respecto, en el texto se puede observar cuál fue la respuesta del deportista: "A todo lo cual Sr. Icardi NO aceptó".

Anteriormente, el conductor de LAM había recordado que "Icardi denunció a Wanda por sustracción de menores" y citó la palabra de la abogada del futbolista: "La permanencia en Argentina de las niñas, NUNCA fue consentida por mi mandante, sino que fue engañado en su buena fe, y lo que serían unas 'vacaciones en Buenos Aires', se convirtió técnicamente en una sustracción de menores".