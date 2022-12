Wanda Nara, sobre su relación con L-Gante: "Anoche hubo muy buena onda"

La empresaria Wanda Nara regresó a la Argentina para pasar las fiestas con su familia, con la que viajará a Punta del Este, y sin su exmarido, el futbolista Mauro Icardi , que estuvo en el país pero se volvió a Turquía. Como era de esperarse, la mediática respondió una vez más sobre su relación con el cantante L-Gante: "No tengo nada que blanquear" .

En el programa A la Tarde en América Wanda Nara declaró sobre la noche que pasó en Tequila con L-Gante. "Es un amigo y no tengo nada que blanquear. La pasamos bien" , aseguró.

Wanda fue este jueves a ver el show de Tiini Stoessel con sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, que tuvo con el jugador del Galatasaray, en el Campo de Polo de Palermo, y donde subió al escenario el campeón mundial Rodrigo de Paul. La exmujer del futbolista, Camila Homs y sus hijas también fueron al recital de Tini.

Después del recital se fue al boliche con L-Gante: "Todo el mundo la estaba pasando bien y fuimos a bailar. Anoche hubo muy buena onda", relató la modelo.

"Tengo buena onda con todos en el ambiente y hay mucha gente que quizás no conozco personalmente pero que me han mandado mensajitos por Instagram y les contesté y hay un ida y vuelta y cuando los veo hay la mejor... No soy team Tini ni Camila... son todos muy buenos amigos", relató sobre el encuentro entre artistas y sus exparejas.