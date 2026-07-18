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El costado más íntimo de Lionel Scaloni: así están hoy sus hijos Ian y Noah

El director técnico mantiene a su familia lejos de la escena mediática. Sin embargo, un momento conmovedor durante el Mundial 2026 se llevó todas las miradas y puso en foco a los más pequeños de la familia.

Para Lionel Scaloni

Para Lionel Scaloni, la familia es clave.

Debido a su bajo perfil, la vida personal del director técnico de la Selección argentina es un verdadero misterio. Sin embargo, tras la victoria albiceste ante Inglaterra y el pase hacia la final del Mundial 2026, el emotivo abrazo entre Lionel Scaloni y su esposa volvió a poner el foco en su familia.

La Selección argentina irá por el bicampeonato mundial y en las redes se viralizó un emotivo video alusivo. 
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La semifinal con el equipo inglés dejó imágenes conmovedoras, entre ellas el sentido abrazo del DT con su esposa, Elisa Montero, y sus hijos, Ian y Noah, escena que recorrió las redes sociales y enterneció a los usuarios.

Más allá de la emoción del director técnico que llevó a la Selección a la segunda final mundialista consecutiva, la escena impactó porque permitió dimensionar cuánto crecieron los niños. A pesar de que su familia lo acompaña en cada importante paso que da, Scaloni prefiere mantenerlos lejos de la exposición mediática.

Scaloni junto a Ian y Noah

Scaloni junto a Ian y Noah

Ian y Noah, los pequeños hijos de Lionel Scaloni y Elisa Montero

Ian nació en 2012 y es el primogénito de Lionel. Actualmente tiene 14 años y sigue los pasos de su padre. Heredó la pasión por el fútbol y forma parte de las divisiones juveniles del RCD Mallorca, club en el que sigue desarrollando su formación deportiva.

El menor de la familia es Noah, de 10 años, y el más reservado de todos. Aunque por el momento no siguió los pasos de su padre en el fútbol, es uno de sus principales hinchas y lo acompaña en cada partido de la Selección argentina.

Ambos niños suelen estar muy cerca de su padre, tanto dentro como fuera de los estadios, compartiendo con él cada momento importante del equipo.

La familia, el refugio de Lionel Scaloni lejos de la cancha

Lionel Scaloni contrajo matrimonio hace varios años con la española Elisa Montero, y ambos compartían el proyecto en común de formar una familia. Así fue como se instalaron juntos en la localidad de Bunyola, en la isla de Mallorca, España, y tuvieron dos hijos.

Además del proyecto familiar, tienen en común la promesa de mantener su vida bajo el más estricto control de privacidad: la pareja evita compartir imágenes familiares en redes sociales y procura preservar la privacidad de Ian y Noah, inclusive en los momentos de más exitosos del entrenador argentino.

Lionel Scaloni junto a su esposa española.

Lionel Scaloni junto a su esposa española.

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