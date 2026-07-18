El costado más íntimo de Lionel Scaloni: así están hoy sus hijos Ian y Noah El director técnico mantiene a su familia lejos de la escena mediática. Sin embargo, un momento conmovedor durante el Mundial 2026 se llevó todas las miradas y puso en foco a los más pequeños de la familia. Agregar C5N en









Para Lionel Scaloni, la familia es clave.

Debido a su bajo perfil, la vida personal del director técnico de la Selección argentina es un verdadero misterio. Sin embargo, tras la victoria albiceste ante Inglaterra y el pase hacia la final del Mundial 2026, el emotivo abrazo entre Lionel Scaloni y su esposa volvió a poner el foco en su familia.

La semifinal con el equipo inglés dejó imágenes conmovedoras, entre ellas el sentido abrazo del DT con su esposa, Elisa Montero, y sus hijos, Ian y Noah, escena que recorrió las redes sociales y enterneció a los usuarios.

Más allá de la emoción del director técnico que llevó a la Selección a la segunda final mundialista consecutiva, la escena impactó porque permitió dimensionar cuánto crecieron los niños. A pesar de que su familia lo acompaña en cada importante paso que da, Scaloni prefiere mantenerlos lejos de la exposición mediática.

Scaloni junto a Ian y Noah Ian y Noah, los pequeños hijos de Lionel Scaloni y Elisa Montero Ian nació en 2012 y es el primogénito de Lionel. Actualmente tiene 14 años y sigue los pasos de su padre. Heredó la pasión por el fútbol y forma parte de las divisiones juveniles del RCD Mallorca, club en el que sigue desarrollando su formación deportiva.

El menor de la familia es Noah, de 10 años, y el más reservado de todos. Aunque por el momento no siguió los pasos de su padre en el fútbol, es uno de sus principales hinchas y lo acompaña en cada partido de la Selección argentina.