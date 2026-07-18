18 de julio de 2026 Inicio
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Qué monto aproximado alcanza un Tesla usado en julio de 2026

El SUV eléctrico de la marca mantiene una alta demanda entre quienes buscan un vehículo de segunda mano. Los valores varían según el año de fabricación, la versión, el kilometraje y el equipamiento disponible.

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El Tesla Model Y continúa entre los vehículos eléctricos más buscados en el mercado de segunda mano de Estados Unidos.

El Tesla Model Y continúa entre los vehículos eléctricos más buscados en el mercado de segunda mano de Estados Unidos.

  • La actualización Juniper incorporó mejoras en diseño, tecnología y confort.
  • La autonomía y las prestaciones varían según la versión elegida.
  • El año de fabricación influye de manera directa en la cotización.
  • La demanda sostenida impulsa el valor de reventa de este SUV eléctrico.
  • Las diferencias entre las variantes explican las brechas de precio.

El Tesla Model Y continúa entre los vehículos eléctricos más buscados en el mercado de segunda mano de Estados Unidos. En julio de 2026, el precio promedio de una unidad usada ronda los US$29.832, aunque el valor cambia según el año de fabricación, la versión y el estado de conservación del vehículo. ¿Qué monto aproximado alcanza un modelo usado en julio de 2026?

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El mercado de autos eléctricos usados mantiene una demanda sostenida en Estados Unidos y el Tesla Model Y sigue siendo uno de los modelos con mayor rotación. Su popularidad, sumada a la actualización que recibió durante 2026, hace que las versiones más recientes conserven buena parte de su valor de reventa.

El Tesla Model Y continúa siendo uno de los vehículos eléctricos con mejor valor de reventa en el segmento estadounidense. Especialistas del sector atribuyen esta tendencia a la elevada demanda, las constantes actualizaciones tecnológicas y la amplia infraestructura de carga disponible en el país. Además, según datos de Edmunds, las unidades usadas permanecen publicadas un promedio de 22 días antes de concretar su venta, un indicador que refleja el interés sostenido de los compradores y ayuda a mantener estables los precios, especialmente en las versiones más recientes. Si bien algunos ejemplares usados alcanzan valores similares a los de un vehículo nuevo, siguen siendo una opción atractiva para quienes buscan disponibilidad inmediata sin esperar los plazos de entrega del fabricante.

Cuánto cuesta un Tesla usado en julio 2026

Los valores varían de acuerdo con el año de fabricación. De acuerdo con el sitio especializado Edmunds, estos son algunos de los precios de referencia:

  • Tesla Model Y 2026: desde US$43.590.
  • Tesla Model Y 2023: desde US$23.999.
  • Tesla Model Y 2020: desde US$17.999.

En total, la plataforma analizó cerca de 5.700 vehículos publicados, lo que arrojó un precio promedio de US$29.832 para el mercado de usados. Otra plataforma especializada, Autotrader, muestra el siguiente valor promedio para cada modelo:

  • 2026: US$46.815.
  • 2025: US$38.516.
  • 2024: US$36.543.
  • 2023: US$33.070.
  • 2022: US$30.250.
  • 2021: US$27.138.
  • 2020: US$25.271.

Estos valores reflejan cómo la depreciación del vehículo avanza de forma gradual, especialmente en un modelo que continúa teniendo una alta demanda dentro del segmento de los SUV eléctricos. El precio también cambia según la configuración elegida. De acuerdo con Carfax, los valores promedio son:

  • Model Y Long Range: US$47.729.
  • Model Y Performance: US$60.088.

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