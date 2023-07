Wanda Nara se quebró en MasterChef y se abrazó de forma emotiva con un participante

"No importa de dónde vengas, importa eso que tenés adentro, esa fuerza que tenés de sacar a tu familia adelante", continuó la mediática. Con estas palabras, hizo mención a su conmovedora historia, la cual lleno de emoción a todos los televidentes durante su presentación en el certamen de cocina.

Para finalizar, Wanda Nara terminó por quebrarse: "Y tu familia está tranquila porque te tiene a vos. Te quiero dar un abrazo, dijo Germán que no lloremos pero me haces llorar". Tras ello, se acercó para abrazar a Antonio y no pudo contener las lágrimas, brindando un momento conmovedor para la televisión.