Wanda Nara reveló detalles de la ruptura con Mauro Icardi: "Tres años intenté..."

Agregó: "No me arrepiento, porque si no me hubiera dado esa oportunidad, me hubiera quedado la duda. La familia que teníamos merecía una y mil oportunidades más, pero no se dio”.

La mediática hizo una sesión de fotos para un reportaje en la revista Caras, donde reflexionó sobre una posible relación en buenos términos con la padre de sus hijas, Francesca e Isabella: "Una buena relación llega cuando las dos partes pueden soltar de verdad. Él se va a calmar cuando pueda entender que estamos realmente separados".

Al igual que en otras oportunidades, la empresaria habló de la historia de amor que los unió y que fue muy intensa: "Nosotros teníamos una historia muy fuerte juntos, muchos proyectos que cumplimos y muchos por cumplir, pero si la separación no la trabajas con alguien o no te das el tiempo para el duelo, la herida se hace cada vez más grande y se transforma en enojo. Creo que ese enojo esconde tristeza”.

Wanda Nara en modo vacaciones de invierno

Wanda Nara se fue en avión con sus 5 hijos con rumbo a la Patagonia. Viajó en un vuelo privado con Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, de Mauro Icardi. "Buen día, vacaciones de invierno", escribió el domingo 13 de julio antes de partir a Bariloche, Río Negro.

Compartió el detalle del viaje con snacks dulces, bebidas y frutas, para los chicos que descansaban en e l interior del avión, y compartió las imágenes ella misma desde su celular. Mostró la habitación del hotel adonde se alojaron y eligió posar con un outfit con un catsuit gris, ajustado y super escotado.