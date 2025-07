La excampeona mundial de boxeo remarcó en un programa que condujo Alejandro Fantino, cuando hacía la pregunta de qué hay después de la muerte: “Qué es lo que exrañarías si te estás por morir en 10 minutos. Pero pensalo bien… te estás por morir, te quedan 10 minutos, empieza el reloj, en qu, cuadno é pensarías… en respirar, en comer, en abrazar, en el Sol, en caminar, en eso pensarías no en los problemas, el puterío, el quilombo… me odia, la odio, es un culiao",

Agregó: "Debo tanta plata… (o) quiero guardar más plata… la plata, no…ni en el cajón va la plata eh? Ni siquiera sabes que ropa te van a poner, capaz que la peor…entonces, vos decís? Estoy triste, estoy mal? ¡Estás loco! ¡Están locos! Estás vivo, sos hermoso, sos exitoso, tenés salud… eso no hay plata que la pague…"

Y siguió con su estilo contundente: "Hay gente que en este momento se está muriendo y no tiene vuelta atrás, así el reloj, tuc tuc, tuuuc se terminó”, reflexionó en televisión.

Embed Me destruye este video de la Locomotora hablando de la muerte....



DALE LOCOMOTORA, FUERZA LOCA.



VOS PODES. VOS PODES pic.twitter.com/y1OKOHJghb — Sueca (@Witchreinaa) July 17, 2025

Las palabras de la expugilista que tiene un Récrod Guinness suenan más fuertes al saber que está peleando su pelea más dura: “Y se termina la vida, eh? Para vos, para mí, para ella, para vos, para todos…nos vamos a morir todos, y no sabemos cuando porque vos no sabes cuando, no sabes si vas a vivir 30 años más 20 años más, o sí en dos meses, una semana te llama San Pedro…entonces ¿cómo vas a estar triste?".

Ella contó que por esa forma de entender la existencia es que aprovecha cada minuto que tiene: "Yo no estoy triste nunca, yo estoy contenta me levanto con ganas, con garra, si aparece un problema lo peleo, y le voy a ganar a este problema, y no me amargo por pelotudeces, para nada, son pelotudeces, sabes cuál es el problema, un cáncer que te dicen te quedan 6 meses de vida, que se te muera un hijo, ese es un dolor grande… ¿Cómo lo supero?”, comentó y resaltó: “Pero no decir, me pelee con este, o con el otro, se va a la puta que lo parió… la vida es otra cosa, ¡La vida! es otra cosa, vivila, disfrutala… no nos queda mucho tiempo, cada día, es un día menos de vida y vas a estar amargado.. ¡No por Dios, no!”.