Wanda Nara rechazó una prestigiosa invitación por una insólita razón: los detalles

A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara expresó: " Gracias a los Latin Grammy por la invitación y las acreditaciones . Me encuentro con mucho trabajo en Italia ". De esta manera, dejó en claro que no asistirá al prestigioso evento con motivo de sus faceta laboral en Europa.

Pero no fue lo único, sino que habló sobre su futuro en la industria de la música: "Pero el próximo seguro estaré. Me hubiera encantado asistir junto a mi hermana Zaira Nara que brillará". Con esto último, hizo énfasis en que la modelo tendrá un importante rol, el cual aún no fue revelado por ninguna de las dos.

Wanda Nara post Latin Grammys

Así, Wanda Nara tuvo un veloz éxito en el mundo de la música, el cual generó que ya sea tenida en cuenta para esta ceremonia. Por eso, la propia exconductora de MasterChef Argentina fue quien lo reconoció y sorprendió al revelar que hará todo lo posible por asistir al próximo.