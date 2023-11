La contundente crítica de Mauro Icardi a la nueva canción de Wanda Nara: "No tiene..."

Mauro Icardi no se guardó nada y criticó la nueva canción de Wanda Nara , el futbolista reaccionó en vivo al tema Bad Bitch que la modelo estrenó recientemente y sorprendió a todos. " No tiene mucha lírica textual", afirmó .

Esta nueva faceta sorprendió a sus seguidores y la conductora de MasterChef Argentina no tardó en mostrarse junto a sus familiares y amigos. En este caso, su pareja Mauro Icardi no tardó revelar qué le parecía el tema y la puesta en escena del video dirigido por Diego Peskins.

Durante una charla entre ambas figuras, Wanda Nara lo cuestionó a su marido y le preguntó: "La vas a escuchar todo el tiempo", a lo que Icardi respondió: "No, la voy a bloquear de mi Spotify". A lo que se le sumó que el futbolista gesticuló como si se diera la "cabeza contra la pared" cuando su pareja le consultó "¿si la escuchás cómo te movés?.

Eso no es todo, sino que Icardi no se guardó nada y le retrucó las repuestas con un "tampoco me sé mucho la letra. No tiene mucha lírica textual". Actitud que no le gustó para nada a la modelo y le advirtió que "sos pelotudo, me voy a enojar".

El sugestivo posteo de Mauro Icardi junto a Wanda Nara: "En casa..."

Los rumores de una posible crisis en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi han estado en aumento desde que la mediática regresó a la Argentina, por lo que el futbolista de Galatasaray decidió realizar un inesperado posteo al respecto.

En medio de todas estas especulaciones, Mauro Icardi sorprendió a todos con una publicación en su cuenta de Instagram. En este posteo, el futbolista compartió un resumen de lo que fueron sus días en Buenos Aires junto a Wanda Nara, incluyendo también una serie de fotos de la pareja disfrutando diversos momentos.

En la publicación, el rosarino detalló algunas de las actividades que compartieron durante su estadía en Buenos Aires. Desde exámenes médicos hasta sesiones de fotos y grabaciones de videoclips que ocuparon 15 horas de su día, mencionando sus sesiones de gimnasio en casa y relajantes momentos con mate y facturas.