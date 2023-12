Wanda Nara hizo un pedido especial para el 2024 vinculado a su salud: "No me falles..."

La empresaria y mediática Wanda Nara se mostró muy agradecida por todo lo vivido en el 2023 y pidió al 2024 que no le falle , en el marco de su complicada enfermedad .

A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara seleccionó múltiples imágenes de su año y comenzó por escribir: " 2023, fuiste increíble e inolvidable . Debuté con mucha expectativa como conductora de MasterChef y el rating nos acompañó, me gané mi primer Martín Fierro como revelación y al otro día me internaron y ya saben lo que pasó después ". Así, continuó con el silencio vinculado a su leucemia.

"Sin embargo, decidí tomarme todo con música y baile. Gané otro Martín Fierro, esta vez por la moda que tanto me apasiona. Mi Mauro Icardi salió campeón con el equipo que tanto insistí, trabajé y traje a jugar", continuó la empresaria. Con esto último, hizo énfasis a su labor como representante del futbolista.

Para finalizar, Wanda Nara aseguró: "Mi familia, que es lo único importante para mí, tiene salud y es feliz... ¿Qué más puedo pedir? 2024, te dejé la vara muy alta, no me falles". De esta manera, sus seguidores rápidamente se dieron cuenta que estaba haciendo mención a su enfermedad, de la cual no se conocen muchos detalles públicos.

Wanda Nara última publicación 2023 El conmovedor posteo de Wanda Nara. Instagram

Wanda Nara recibió una mala noticia por parte de su hijo Valentino y tomó una drástica decisión

Wanda Nara tuvo una profunda conversación con su hijo Valentino, fruto de su relación con Maxi López, quien le dio una de las peores noticias y ella actuó en consecuencia.