Con un toque argentino, Wanda Nara fue la campeona del Bailando de Italia

Con un total de 23.000 votos logró anteponerse frente a su contrincante. En una gala a pura emoción, la empresaria no pudo contener las lágrimas y habló del apoyo incondicional de su familia que la acompañó durante todo el certamen y recordó a su abuelo.

Con We are the champions de Queen, de fondo, el estudio se plegó de papelitos dorados en festejo por el triunfo de la pareja ganadora. Con un total de 23.000 votos, Nara y La Rocca llegaron al teléfono y se consagraron los ganadores de la versión italiana del Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli en Argentina.

Embed - Il Tango argentino di Wanda Nara e Pasquale La Rocca - Ballando con le Stelle 23/12/2023

Emocionada como lo fue en las últimas galas, la conductora de MasterCheff se quebró en la previa al hablar de su abuelo. Según lo recordó, estaba segura que él sería la persona que más orgulloso estaría de ella y por eso recibió una enorme ovación del público.

El baile impactó por completo a los televidentes del programa, quienes llenaron de elogio a Wanda. En las 18 temporadas ininterrumpidas que tiene el reality al aire por RAI, aseguraron que nunca antes habían visto algo igual.

Wanda Nara se consagró campeona del Bailando con la Estrella y lo festejó en las redes

Tras haber obtenido el ansiado trofeo con un amplio apoyo del público, Wanda Nara celebró el triunfo en las redes sociales, como es de costumbre.

“Después de tres meses, una final increíble en un país que amo, realizando 7 coreografías en una sola noche la gran final donde iniciar bailando un tango le dio una emoción especial a toda la Argentina. Pasquale Rocca me cuidó cada detalle de mi entrenamiento para poder lograr en una misma noche hacer 7 bailes”, escribió junto a una serie de fotos donde se la ve con la copa arriba de un avión.

Y sin olvidarse se equipo de trabajo y contrincantes agregó: “Cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordarme tantas coreografías. Gracias sos un gran profesional!! Gracias baillando con estelle, gracias Milly Carlucci por enseñarme tanto, por cuidarme y por hacerme conocer gente increíble. La gente que trabaja para vos es especial y los amo a todos”.