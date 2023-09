Wanda Nara habló sobre su enfermedad y sorprendió: "Miedo al esperar..."

La conductora Wanda Nara realizó un inesperado descargo con respecto a su enfermedad y sorprendió a sus seguidores con sus palabras, ya que no se conoce mucho sobre el problema de salud que tiene .

Pero no fue lo único, sino que remarcó: "La vida es hermosa pero tiene momentos grises... Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo". De esta manera, la reciente conductora de MasterChef Argentina llevó un poco de tranquilidad a sus millones de seguidores, ya que al no saber qué es lo que sufre, no saben qué tan bien o mal se encuentra.

Recientemente, surgió el rumor de que Wanda Nara podría debutar como actriz de cine, algo que podría ayudarla a distraerse de todo este problema de salud que la tiene a maltraer hace varios meses. Además, su acompañante en el papel protagónico sería nada más y nada menos que Leo Sbaraglia, por lo que sería muy interesante.