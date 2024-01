Wanda Nara, furiosa con la prensa: ¿qué aclaró sobre Mauro Icardi?

Aclaró sobre los trascendidos: “Lo peligroso de inventar estupideces es que después, si uno no aclara, la repiten en todo el mundo”, y acompañó su posteo con un sticker con la palabra "Fake News".

Agregó: “La imaginación no tiene límites". Y se preguntó "¿A quién se le ocurre semejante mentira y disparate? Entiendo que una nota mía vende, pero ya hace rato se van de tema”.

Nara respondió que la usan para vender más metiéndose con su vida amorosa Redes Sociales

Además, el medio italiano detalló que el acuerdo en el matrimonio de la conductora y el deportista, surgió después de la infidelidad que hubo en la pareja porque Icardi tuvo un encuentro con la actriz Eugenia "La China" Suárez, que fue la tercera en discordia, en octubre de 2022.

En ese momento hubo una separación por unos meses, en donde cada uno hizo su vida y ambos siguieron relacionados por la rutina familiar y doméstica. Finalmente el delantero del equipo turco pidió disculpas públicas y continuaron juntos.

Embed

Cuánto lleva casada Wanda Nara con Mauro Icardi

La pareja se casó el 27 de mayo de 2014. La ceremonia fue en el Registro Civil de San Isidro junto a unos pocos familiares y amigos, y uno de los grandes ausentes fue Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, quien no quiso asistir para no cruzarse con su ex mujer, Nora Colosimo.

Mauro Icardi nació el 19 de febrero de 1993, es decir que tenía 21 años cuando se casó con Wanda Nara. Ella tenía 27.