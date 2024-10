Wanda Nara explicó por qué se separó de Mauro Icardi: "Estuve muchos años afuera..."

Durante su entrevista con la conductora Susana Giménez, Wanda Nara fue consultada por su separación de Mauro Icardi y comenzó por explicar: " Él está en Turquía . La verdad no sé por qué (no estoy allá) . Estuve muchos años viviendo afuera, casi 17, es mucho ". Con estas palabras, evidenció que extrañaba mucho el día a día en Argentina.

Ingresando en las razones, la presentadora de Bake Off Famosos señaló: "Se me mezcló lo del tema de la salud, los chicos más grandes. Llega un momento que tus hijos necesitan una estabilidad emocional, amigos y familia cerca". Así, buscó justificar la razón detrás de su futuro divorcio por el bienestar de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Wanda hijos Wanda Nara tuvo tres hijos con Maxi López (Valentino, Constantino y Benedicto) y dos con Mauro Icardi (Francesca e Isabella). Redes sociales

Siguiendo con el argumento de sus hijos, los elogió: "Ellos nunca se quejaron. La fuerza esa siempre era mía, porque Mauro tiene que trabajar. Fue más un tema mío. Yo supongo que me ama y vamos a ser siempre familia, pero es complicado". De esta manera, no mostró mucha flexibilidad para volver a estar en pareja con él.

Para finalizar, Wanda Nara se lamentó por algunas decisiones de su vida: "Siento que yo dejé muchas cosas, no me arrepiento. Vivía solo para los chicos. Capaz por la enfermedad, ya no me sentía con las mismas fuerzas". Tras esto, se mostró feliz por poder estar haciendo lo que le gusta, es decir conducir un programa de televisión argentino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SusanaGimenez/status/1843106232686526646&partner=&hide_thread=false "Fueron casi 17 años" Wanda habló en exclusiva sobre su separación con Mauro Icardi



¡Seguí el programa de #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! pic.twitter.com/8Hrbysf2SI — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 7, 2024

Video: dos participantes ganaron $52 millones en el programa de Susana Giménez

Un dúo de hombres ganó $52 millones en el programa de Susana Giménez y superó ampliamente a las mujeres que habían participado la semana anterior, ya que en esa ocasión se llevaron $2 millones.