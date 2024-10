El picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Gastón Edul en redes sociales: "Repetilo en casa..."

Las figuras, quienes comparten Bake Off Famosos en Telefe, quedaron en boca de todos luego de un sorpresivo intercambio.

El periodista deportivo Gastón Edul vivió un inesperado ida y vuelta con la conductora Wanda Nara en redes sociales , lo que muchos consideraron que fue una jugada para atraer más audiencia a Bake Off Famosos.

A través de su cuenta de Instagram, Gastón Edul compartió imágenes de su salvación en Bake Off Famosos y escribió: " Seguimos . Un paso más ". Si bien parecía ser un posteo amistoso y family friendly, enseguida llegó la mediática y se desató un remolino de interacciones para el reconocido comunicador deportivo.

Ante esta publicación, se dio un ida y vuelta tan picante como inesperado, ya que Wanda Nara comenzó por comentar la clásica pregunta del periodista deportivo: "¿En qué pensas?". Como respuesta, el comunicador de TyC Sports se limitó a decir que en el lemon pie que había cocinado, por lo que la conductora decidió ir por más.

Gastón Edul Bake Off Argentina Telefe Gastón Edul llegó a Bake Off Famosos tras un intento de romance con Nati Jota. Redes sociales

"Me parece bien, repetilo en casa", concluyó la conductora de Bake Off Famosos para dejar una clara invitación privada para Edul. Todo esto no hace más que sembrar la duda con respecto al vínculo que une a ambas figuras, aunque podría tratarse de una estrategia para atraer más y mejores números de rating.

Gastón Edul Wanda Nara Bake Off Instagram Gastón Edul y Wanda Nara, ¿romance en puerta? Captura Instagram

El programa culinario Bake Off Famosos tomó a todos sus fans por sorpresa con dos eliminaciones en apenas dos emisiones, ya que esto hace pensar que el ciclo conducido por Wanda Nara no tendrá una extensión más allá de octubre en Telefe.