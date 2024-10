Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi: "No hay nada imperdonable"

La mediática terminó con las vueltas alrededor del tema y reveló que no se divorciará del futbolista de Galatasaray.

La mediática Wanda Nara reveló que se reconcilió con Mauro Icardi , de forma que no se divorciará , en medio de los rumores de infidelidad. La empresaria apostó una vez más a fortalecer el amor que se tienen.

"Voy a luchar siempre hasta el final por mi familia. No hay nada imperdonable que haya pasado entre nosotros, hay mucho amor", continuó la conductora de Bake Off Famosos. De esta manera, confirmó que sí pasó algo entre ellos, pero según su postura no lo suficientemente grave para separarse.

Wanda Nara Mauro Icardi Las últimas palabras de Wanda Nara habían instalado su soltería. Redes sociales

Si bien fue ella misma quien reveló el distanciamiento de Icardi, Nara explotó contra los medios: "Hay muchas mentiras que obviamente no ayudan a la relación y a veces nos afectan. El amor está intacto, y la familia también". Así, dejó en claro que pesó mucho la crianza de sus hijas Francesca e Isabella.

Para finalizar, justificó por qué le dijo a Susana Giménez que estaba separada del futbolista: "Yo dije que estaba sola, que Mauro está en Turquía, y es la verdad, me vino a acompañar. Tengo muy buena relación, aprendí que como soy tan inestable, hasta que no estén las cosas mejor, prefiero como guardarlo un poco". Todo esto no hizo más que confirmar que se trató de una nueva mentira por parte de la mediática.

Embed - Wanda Nara A SOLAS con LAM: estalló el TRIÁNGULO AMOROSO con L-Gante y Mauro Icardi

